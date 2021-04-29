На Петроградской появился стрит-арт с силовиком. Он «герой нашего времени» вместо Навального

Вчера «героем нашего времени» был Алексей Навальный, сегодня им стал силовик. На Петроградской стороне появился новый стрит-арт вместо закрашенного накануне портрета политика.
В ночь на среду, 28 апреля, в Пушкарском саду в Петербурге появился стрит-арт-портрет Алексея Навального. Российский политик был изображен улыбающимся, со сложенными в виде сердца руками и подписью — «герой нового времени». Около 8 часов утра его нашел фотограф, и к 10:30 стрит-арт уже закрасили коммунальщики. Сегодня ночью на Петроградской появился новый «герой нашего времени». Теперь под аналогичной надписью, но уже на другой трансформаторной будке изображен сотрудник полиции — в шлеме и маске.
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