Художник Дмитрий Врубель создал виртуальный стрит-арт с портретом Алексея Навального в Пушкарском саду

Художник Дмитрий Врубель, известный как автор изображения «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» на Берлинской стене, воссоздал стрит-арт с портретом Алексея Навального. Он просуществовал всего около четырех часов на трансформаторной будке в Пушкарском саду, а теперь сохранен навсегда — правда, в виртуальном формате.
«Навсегда. Мы перенесли уничтоженное вчера граффити с Навальным на противоположную стену трансформаторной будки, стоящей в Пушкарском саду Санкт-Петербурга. Осталось залить это 360-фото на Гугл-карты», — сообщил Врубель.
Навсегда. Мы перенесли уничтоженное вчера граффити с Навальным на противоположную стену трансформаторной будки, стоящей...Опубликовано Vrubel Dmitry Среда, 28 апреля 2021 г.
Напомним, в ночь на среду, 28 апреля, в Пушкарском саду в Петербурге появился стрит-арт-портрет Алексея Навального. Российский политик был изображен улыбающимся, со сложенными в виде сердца руками и подписью — «герой нового времени». Около 8 часов утра его нашел фотограф, и к 10:30 стрит-арт уже закрасили коммунальщики. Сегодня ночью на Петроградской появился новый «герой нашего времени». Теперь под аналогичной надписью, но уже на другой трансформаторной будке изображен сотрудник полиции — в шлеме и маске.
Полиция Петроградского района возбудила уголовное дело по факту появления стрит-арта с Алексеем Навальным. Оно проходит по части 2 статьи 214 УК РФ — «вандализм по мотивам политической вражды».
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