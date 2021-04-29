Художник Дмитрий Врубель создал виртуальный стрит-арт с портретом Алексея Навального в Пушкарском саду

Напомним, в ночь на среду, 28 апреля, в Пушкарском саду в Петербурге появился стрит-арт-портрет Алексея Навального. Российский политик был изображен улыбающимся, со сложенными в виде сердца руками и подписью — «герой нового времени». Около 8 часов утра его нашел фотограф, и к 10:30 стрит-арт уже закрасили коммунальщики. Сегодня ночью на Петроградской появился новый «герой нашего времени». Теперь под аналогичной надписью, но уже на другой трансформаторной будке изображен сотрудник полиции — в шлеме и маске.

Полиция Петроградского района возбудила уголовное дело по факту появления стрит-арта с Алексеем Навальным. Оно проходит по части 2 статьи 214 УК РФ — «вандализм по мотивам политической вражды».