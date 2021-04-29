Как пишет «Фонтанка», уголовное дело из-за стрит-арта с Навальным возбуждено сегодня, 29 апреля. Оно проходит по части 2 статьи 214 УК РФ — «вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Предусмотренное по этой статье наказание — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок.

Напомним, в ночь на среду, 28 апреля, в Пушкарском саду в Петербурге появился стрит-арт-портрет Алексея Навального. Российский политик был изображен улыбающимся, со сложенными в виде сердца руками и подписью — «герой нового времени». Около 8 часов утра его нашел фотограф, и к 10:30 стрит-арт уже закрасили коммунальщики. Сегодня ночью на Петроградской появился новый «герой нашего времени». Теперь под аналогичной надписью, но уже на другой трансформаторной будке изображен сотрудник полиции — в шлеме и маске.