«Герой нового времени»: в Пушкарском саду появился стрит-арт с Алексеем Навальным

Кто является автором стрит-арта неизвестно. В 2018 году на той же трансформаторной будке появилось изображение со Станиславом Черчесовым от объединения художников HoodGraff. К 10:35 стрит-арт с «героем нового времени» Навальным уже закрасили. «Полиция оперативно приехала на жесткий акт вандализма. Ну а я сфоткался, пока не закрасили», — пишут петербуржцы, успевшие увидеть изображение вживую.