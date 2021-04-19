ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

Решение о переводе было принято комиссией врачей медико-санитарной части №33 ФСИН. Больница, в которую на лечение отправят Навального, располагается на территории другой колонии — ИК №3 по Владимирской области. Она, в том числе, специализируется на «динамическом наблюдении за подобными пациентами».

«В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — отмечают во ФСИН.

«Давайте понимать правильно, куда перевели Навального, это другая колония, ИК-3, это никакая не больница», — заявил директор ФБК (признан в России иностранным агентом, — прим. ред.) Иван Жданов.

Напомним, 31 марта российский политик Алексей Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача. 7 апреля врачи колонии №2 в Покрове сообщили, что на МРТ у Навального обнаружили две грыжи. По словам адвоката политика Ольга Михайлова, у него начинает теряться чувствительность рук.

Ранее жена Алексея Навального Юлия рассказала о письме от начальника колонии №2 Александра Муханова. В тексте сказано, что Навальный не может быть госпитализирован или выпущен по УДО, так как в материалах его личного дела отсутствует паспорт.