У Навального обнаружили две грыжи. Его состояние продолжает ухудшаться

Врачи колонии №2 в Покрове, где Алексей Навальный отбывает наказание, сообщили политику, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. Об этом рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова. По ее словам, у политика начинает теряться чувствительность рук.
«Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы. Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет. Конечно, истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то ободрять нас», — рассказала адвокат в эфире «Дождя».
По словам Михайловой, диагноз, установленный медиками ИК-2 — две грыжи и протрузия, и сейчас болезнь в остром периоде. Самому Алексею МРТ не дали, медицинское заключение не показали — только дали на словах записать диагноз. «Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния», — добавила адвокат.
В колонии продолжают настаивать на эффективности лечения диклофенаком, говорит Михайлова, и выражает предположение, что администрация боится приезда врача высокой категории, так как после осмотра Навального «будет известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья».
Алексей Навальный продолжает держать голодовку. В новом посте политик рассказал о том, что находит в карманах подброшенные конфеты, а также пытаются подорвать его голодание запахами жареной курицы.
Напомним, 31 марта российский политик Алексей Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача. 5 апреля Навальный рассказал о заболевших туберкулезом в колонии. У самого политика сильный кашель и температура.
Накануне жена Алексея Навального Юлия рассказала о письме от Александра Муханова, начальника колонии №2 в Покрове, где политик отбывает наказание. В тексте сказано, что Навальный не может быть госпитализирован или выпущен по УДО, так как в материалах его личного дела отсутствует паспорт.
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