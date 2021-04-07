У Навального обнаружили две грыжи. Его состояние продолжает ухудшаться

«Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы. Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет. Конечно, истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то ободрять нас», — рассказала адвокат в эфире «Дождя».

По словам Михайловой, диагноз, установленный медиками ИК-2 — две грыжи и протрузия, и сейчас болезнь в остром периоде. Самому Алексею МРТ не дали, медицинское заключение не показали — только дали на словах записать диагноз. «Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния», — добавила адвокат.

В колонии продолжают настаивать на эффективности лечения диклофенаком, говорит Михайлова, и выражает предположение, что администрация боится приезда врача высокой категории, так как после осмотра Навального «будет известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья».

Алексей Навальный продолжает держать голодовку. В новом посте политик рассказал о том, что находит в карманах подброшенные конфеты, а также пытаются подорвать его голодание запахами жареной курицы.