Навальный не может быть госпитализирован или выпущен по УДО из-за отсутствия в личном деле паспорта, сообщили в ИК-2

В письме, скан которого Навальная опубликовала в своем Instagram, начальник ИК-2 Муханов отмечает, что у администрации колонии нет паспорта Навального. Из-за этого политика не могут госпитализировать в больницу в случае болезни, разрешить ему «распоряжаться имеющемся имуществом», а также рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении.

В своем письме Муханов ссылается на статью №173 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения». Паспорту посвящен четвертый пункт статьи — в нем говорится о том, что документ, хранящийся в личном деле осужденного, «выдается ему на руки при освобождении», а при отсутствии «администрация учреждения, исполняющего наказание, заблаговременно принимает меры по его получению».

«В случае необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет государства», — говорится в тексте статьи.

«Начальник соизволил в своем очень напряженном графике (2 приемных часа в неделю) найти время и сообщить мне, где находится мой муж. А также он решил, что его приказы распространяются не только на заключенных, но и на членов их семей. Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит. Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?» — возмущается Навальная.