Петербург еще не успел полностью оправиться от ограничительных мер, связанных с коронавирусом: например, кинотеатры и фуд-корты откроются в городе только 12 сентября. При этом о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить еще в начале августа, а сейчас чиновники обсуждают, что будет вновь закрыто и какие меры будут предприняты для того, чтобы остановить распространение заболевания осенью. «Собака.ru» рассказывает, все, что об этом известно.
Вторая волна коронавируса в Петербурге: все снова закроют? Ответы на главные вопросы о возможной осенней вспышке Covid-19
Сколько петербуржцев уже переболели коронавирусом?
Согласно исследованию Европейского университета, к середине августа коронавирусом в Петербурге переболели менее 13% горожан, у большинства перенесших заболевание сохраняются антитела к COVID-19. «Мы видим постепенный рост числа переболевших, но у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Возможно, распространение вируса ускорится в сентябре. Однако не исключено, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую и не допустить заполнения стационаров, как это было весной», — рассказал соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук.
То есть вторая волна будет?
Петербургские специалисты считают, что коллективного иммунитета у населения не сформировалось (как не сформировалось его ни в одном городе мира). Массовая вакцинация, вероятно, начнется только в 2021 году. Сейчас в городе заболевает около 185 человек в день, по сравнению с первой половиной августа эта цифра растет. Неустойчивое плато закончилось, ситуация вновь начала ухудшаться. Экспертная группа ученых под руководством вице-губернатора Владимира Княгинина официально подтвердила, что городу следует готовиться к второй волне эпидемии.
Всплеск новых случаев заболеваний ждут к середине сентября — началу октября. Главные причины — начало нового учебного года (а значит и увеличение количества контактов между людьми) и возвращение горожан из отпусков. При этом индекс самоизоляции «Яндекса» для Петербурга уже фактически сравнялся с февральскими показателями, а загрузка общественного транспорта приближается к 90%.
Новые меры введут 20 сентября? Почему именно в этот день?
В Петербурге начали ходить слухи, что ограничения, связанные со второй волной коронавируса, введут 20 сентября. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил: «Конечно, цифра «20-е» мифическая, так же, наверное, как и «21-е». Поэтому я в эту магию цифр никак не верю. Но действительно, пройдет примерно три недели после начала учебного года. Поэтому к 20 сентября станет точно понятно, как начало учебного года, возвращение трудоспособного населения к работе, повлияет на эпидпроцесс. Поэтому вполне разумно, что 14-е, 15-е, до 20-го числа, будет примерно тем периодом, когда мы поймем, как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. И тогда будут принимать уже, наверное, решения для того, чтобы оградить город от новой волны, либо позволить снять какие-то ограничения».
Все снова закроют?
Бизнес чиновники обещают не закрывать — торговые сети и предприятия, по мнению Смольного, справляются с обязательствами по соблюдению стандартов безопасности. Обсуждают возможное усиление контроля за соблюдением рекомендаций — возможно, проверок станет больше. «Ни у кого нет желания усложнять жизнь и процессы, есть желание трезво смотреть на вещи», — отметил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. «Локдауна желательно избежать», — уверяет и вице-губернатор Евгений Елин.
ВОЗ также советует отказаться от тотального локдауна в случае второй волны, да и большинство европейских стран переходят от политики «социального дистанцирования» к политике «сдерживания».
Если на каком-то из предприятий возникнет вспышка, реакцией может быть как точечная приостановка его работы, так и снижение «эффективных контактов», то есть возможностей для передачи вируса, пояснил Москаленко. Но все меры не будут «линейными», заверили в городском правительстве, обещая учитывать при введении ограничений специфику той или иной отрасли.
Что будет считаться второй волной?
Параметры введения ограничений пока не определены. Вероятно, это будут те же показатели, которые Роспотребнадзор установил для снятия запретов, — коэффициент распространения и свободный коечный фонд. Но конкретные пороговые значения сейчас не называются. «Если будут явные вспышки, которые будут носить сиюминутный характер, — реакция будет одна, если большие колебания показателей в силу массовых миграций людей внутри страны — другая, если будет устойчивый отрицательный рост — третья», — пояснил Валерий Москаленко.
Если новых заболеваний будет очень много, какие действия предпримет Смольный?
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию разрабатывает план введения ограничительных мер. Вероятнее всего, в первую очередь будут запрещать то, что разрешили последним, — например, работу ТЦ и ресторанов.
Что сделает Смольный, чтобы подготовиться ко второй волне?
Город запасется средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. Поставки будут зарезервированы по определенной цене.
Смольный будет наращивать долю онлайн-услуг, рассмотрят возможность перевода сотрудников на «удаленку», а также выяснят, какие госуслуги можно оказывать через интернет. Медицинский блок также проанализирует опыт телемедицины и представит предложения, каких врачей можно перевести на дистанционную работу.
Готовы ли больницы города ко второй волне?
Временный госпиталь «Ленэкспо» начали готовить к приему больных. Последних пациентов оттуда вывезли в июле. Тогда медицинскому персоналу объявили о расформировании стационара в связи с низкой нагрузкой. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил: «В течение двух суток по особому указанию могут быть дополнительно открыты временные инфекционные отделения на тысячу коек в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» и на 600 коек в СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» на территории ГБСУ СОН «Социально-оздоровительный центр «Пансионат «Заря» В течение 72 часов возможно перепрофилирование 7839 коек в городских стационарах».
Строится новый корпус госпиталя для ветеранов войн, в Николаевской больнице идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Как реагируют предприниматели?
Петербургские предприниматели направили Михаилу Мишустину письмо, в котором потребовали лишить глав регионов права останавливать работу предприятий. Они уверены, что если ограничения снова будут введены, то около 85% предприятий сферы услуг и гостеприимства прекратят работу. В качестве альтернативы они предлагают останавливать работу только тех компаний, где была зарегистрирована вспышка, а также вводить строгую самоизоляцию для людей из групп риска с денежными компенсациями. Если же нужно ограничивать работу бизнеса, то необходимо компенсировать издержки всем компаниям, считают они. Обращение подписано 20 бизнес-объединениями и ассоциациями.
Что будет со школами?
В случае второй волны пандемии коронавируса власти Петербурга рассчитывают свести удаленные формы обучения детей к минимуму. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина: «У нас уже наработаны материалы именно для дистанционного преподавания, а не только для онлайн–обучения. Но даже если возникнет необходимость в новых ограничениях, постараемся свести удаленные формы работы к минимуму. Особенно хочется уберечь от дистанта малышей. Наша задача — использовать дистанционный формат, если такая необходимость возникнет, в наименее травматичном для детей, родителей и педагогов варианте».
Понимания, будут ли школы и вузы снова закрываться для очного посещения, если заболеет ученик или преподаватель, пока нет — финальное слово здесь за Роспотребнадзором. Впрочем, в Смольном сохраняют оптимизм и намерены делать ставку на пропаганду «культуры безопасного поведения» среди учеников, учителей и родителей.
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