Вторая волна коронавируса в Петербурге: все снова закроют? Ответы на главные вопросы о возможной осенней вспышке Covid-19

Сколько петербуржцев уже переболели коронавирусом?

Согласно исследованию Европейского университета, к середине августа коронавирусом в Петербурге переболели менее 13% горожан, у большинства перенесших заболевание сохраняются антитела к COVID-19. «Мы видим постепенный рост числа переболевших, но у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Возможно, распространение вируса ускорится в сентябре. Однако не исключено, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую и не допустить заполнения стационаров, как это было весной», — рассказал соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук.

То есть вторая волна будет?

Петербургские специалисты считают, что коллективного иммунитета у населения не сформировалось (как не сформировалось его ни в одном городе мира). Массовая вакцинация, вероятно, начнется только в 2021 году. Сейчас в городе заболевает около 185 человек в день, по сравнению с первой половиной августа эта цифра растет. Неустойчивое плато закончилось, ситуация вновь начала ухудшаться. Экспертная группа ученых под руководством вице-губернатора Владимира Княгинина официально подтвердила, что городу следует готовиться к второй волне эпидемии.

Всплеск новых случаев заболеваний ждут к середине сентября — началу октября. Главные причины — начало нового учебного года (а значит и увеличение количества контактов между людьми) и возвращение горожан из отпусков. При этом индекс самоизоляции «Яндекса» для Петербурга уже фактически сравнялся с февральскими показателями, а загрузка общественного транспорта приближается к 90%.