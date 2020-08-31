Несмотря на продолжающуюся пандемию, 1 сентября 2020 года школы начнут работу в очном режиме. «Собака.ru» попросила петербургских учителей рассказать о новых введенных в учреждениях правилах и о том, насколько теперь усложнится их работа.
Как будет устроена учеба в петербургских школах во время пандемии? Рассказывают учителя
К занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. Откроются 688 государственных школ, в том числе 7 новых, в которых создано более 5500 дополнительных мест. Также возобновят работу учреждения дошкольного, дополнительного и профессионального образования. Линейка в этом году пройдет только для первых и 11 классов.
На входе в школу будут ежедневно бесконтактно измерять температуру, в санузлах и пищеблоках должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами. Внутри должны использоваться приборы для обеззараживания воздуха, все массовые мероприятия запрещены. Маски рекомендованы для всех сотрудников, но обязательны только для работников столовой.
Минпросвещения направило регионам рекомендации по работе школ в условиях пандемии COVID-19: на один класс — один кабинет, общие занятия отменены. Однако детальной организацией учебного процесса занимаются сами школы, из-за чего новые требования в разных учреждениях реализуют по-разному.
Олеся Искра
Учительница в гимназии в центре Петербурга
«В нашей школе вторые, третьи и четвертые классы приходят на уроки с 8:30 до 8:40, восьмые и девятые — с 8:40 до 8:50, десятые и одиннадцатые — с 8:50 до 9:00, первые — с 9:00 до 9:15, а пятые, шестые и седьмые — с 9:20 до 9:40. График посещения столовой регламентирован, также как и выход из класса на перемену. Уроки длятся 40 минут, а все перемены 20, из которых 10 минут класс проводит внутри кабинета, 10 в коридоре (либо 20 в столовой раз в день. Родителям и посторонним людям посещать школу нельзя. Маски и перчатки рекомендуются, но не обязательны. Экскурсии разрешены в музеи (которые работают), но только по одному классу.
Теперь каждый класс сидит в одном закрепленном за ним кабинете. Если раньше химия проходила в кабинете химии, а физика — в кабинете физики, то теперь учителя приходят к ученикам, которые сидят весь день в одном помещении. Это, конечно, не очень удобно, так как некоторые предметы требуют специальных аппаратов, досок со схемами и таблицами — их учителям придется таскать в шесть разных кабинетов за день (если за этот день шесть уроков). Уроки физкультуры будут устными и спортивными — по очереди. Некоторые кабинеты не подходят для новых функций, например, конференц-зал и актовый зал — теперь там тоже будут проходить уроки. Учителя переживают: с новым расписанием нужно понимать, когда какой класс отпускать, когда у кого заканчивается урок. Это осложнит работу, спровоцирует постоянную суматоху. Дети ко всему этому в целом равнодушны и не переживают — разве что расстраиваются, что не смогут гулять по школе на переменах. Основная проблема состоит в том, что сейчас еще не понятно, как эти правила будут соблюдаться, у всех больше вопросов, чем мнений. Когда учебный год начнется, станет понятно, рабочая ли это схема или нет».
Кирилл Загустин
Учитель в петербургской районной школе
«До декабря правила у нас такие: во-первых, все классы будут заходить в школу согласно своему индивидуальному расписанию. На вход и переодевание каждому классу дается 10 минут — это сделано, чтобы потоки детей не перемешивались. Первый урок будет сокращен до 35 минут — это необходимое зло, потому что само расписание звонков не меняется — просто некоторые классы будут начинать учебу со второго урока и заканчивать соответственно на урок позже. Перемены немного перекроили, оставили одну 10-минутную, все остальные — по 15 минут. Каждый класс работает в своем кабинете, учитель приходит туда за пять минут до звонка и после окончания урока 10 минут следит за детьми.
На переменах дети выходят в рекреацию, помещение проветривается и дезинфицируется, причем делать это могут сами дети — все антисептики, которые поставляются в школу, безопасны для них. Ученикам строго-настрого запрещено самовольно перемещаться по школе: у нас будет разметка на этажах, у каждого класса будет свое пространство. Понятно, что в коридорах какие-то классы будут в свободное время соседствовать друг с другом, потому что школа не резиновая, но, тем не менее, мы постараемся свести контакты детей из разных классов к минимуму. Дежурные учителя будут следить за тем, чтобы ребята находились в своих зонах отдыха. Плюс администрация в лице завучей, директоров и сотрудников воспитательной службы будет также контролировать это. Также у нас есть расписание пользования столовой, а начальная школа ест в особом порядке на уроках.
Учителя обязательно должны передвигаться по школе в масках, на уроках они рекомендованы, но не в директивном порядке — все-таки какая-никакая дистанция между партами и учительским столом есть.
На входе у всех будут измерять температуру. Если ребенок пропустил учебный день по неизвестной причине, то вернуться в школу сможет только после посещения поликлиники со справкой подтверждающей, что он здоров.
Как все будет на деле, неизвестно, система сложная. Я думаю, что в целом эти требования возможно выполнять в рядовой петербургской школе. Это, конечно, будет тяжело и накладно, но это реализуемо. Никаких бесполезных мер введено не было — это хорошо. А то, что это будет сложно — в такое время живем. В общем, отношение у меня скорее положительное».
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