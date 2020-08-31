Как будет устроена учеба в петербургских школах во время пандемии? Рассказывают учителя

«До декабря правила у нас такие: во-первых, все классы будут заходить в школу согласно своему индивидуальному расписанию. На вход и переодевание каждому классу дается 10 минут — это сделано, чтобы потоки детей не перемешивались. Первый урок будет сокращен до 35 минут — это необходимое зло, потому что само расписание звонков не меняется — просто некоторые классы будут начинать учебу со второго урока и заканчивать соответственно на урок позже. Перемены немного перекроили, оставили одну 10-минутную, все остальные — по 15 минут. Каждый класс работает в своем кабинете, учитель приходит туда за пять минут до звонка и после окончания урока 10 минут следит за детьми.

На переменах дети выходят в рекреацию, помещение проветривается и дезинфицируется, причем делать это могут сами дети — все антисептики, которые поставляются в школу, безопасны для них. Ученикам строго-настрого запрещено самовольно перемещаться по школе: у нас будет разметка на этажах, у каждого класса будет свое пространство. Понятно, что в коридорах какие-то классы будут в свободное время соседствовать друг с другом, потому что школа не резиновая, но, тем не менее, мы постараемся свести контакты детей из разных классов к минимуму. Дежурные учителя будут следить за тем, чтобы ребята находились в своих зонах отдыха. Плюс администрация в лице завучей, директоров и сотрудников воспитательной службы будет также контролировать это. Также у нас есть расписание пользования столовой, а начальная школа ест в особом порядке на уроках.

Учителя обязательно должны передвигаться по школе в масках, на уроках они рекомендованы, но не в директивном порядке — все-таки какая-никакая дистанция между партами и учительским столом есть.

На входе у всех будут измерять температуру. Если ребенок пропустил учебный день по неизвестной причине, то вернуться в школу сможет только после посещения поликлиники со справкой подтверждающей, что он здоров.

Как все будет на деле, неизвестно, система сложная. Я думаю, что в целом эти требования возможно выполнять в рядовой петербургской школе. Это, конечно, будет тяжело и накладно, но это реализуемо. Никаких бесполезных мер введено не было — это хорошо. А то, что это будет сложно — в такое время живем. В общем, отношение у меня скорее положительное».