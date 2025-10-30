В небе уникальная комета! СМИ пишут, что она прилетела из другой галактики и может нести ее тайны! Это правда? Как ее увидеть?

Почему тогда вокруг кометы такой ажиотаж?

Борис Эскин: Согласно современным представлениям, кометы можно назвать строительным мусором, который образуется в результате возникновения планетарных систем.

Здесь же мы имеем возможность посмотреть на то, что осталось от строительства какой-то совершенно другой системы. Это чрезвычайно интересно: вдруг, исходя из наблюдений, нам станет понятно, что в том участке космоса, откуда она прилетела, есть что-то такое, чего нет у нас.

Добавляет ажиотажа то, что больше эту комету мы никогда не увидим. Потому что орбиты не всех космических тел замкнутые — существуют так называемые гиперболические или открытые орбиты. Они начинаются где-то в бесконечности и куда-то в другую часть бесконечности устремлены.

Это как раз случай 3I/ATLAS. Сейчас она пролетает мимо нашей планеты, после чего отправится дальше по своим кометным делам и никогда сюда не вернется — даже через тысячи или миллионы лет.