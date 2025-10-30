В небе уникальная комета! СМИ пишут, что она прилетела из другой галактики и может нести ее тайны! Это правда? Как ее увидеть?

Начиная с 29 октября, земляне получат уникальный шанс: очень близко к нашей планете пройдет необычная комета 3I/ATLAS. Это всего лишь третье за всю историю наблюдений небесное тело, которое прилетело к нам из-за пределов Солнечной системы. Журналисты пишут, что «гостья» прибыла из другой галактики. Она правда может раскрыть загадки вселенной или это просто очередные спекуляции вокруг сравнительно небольшого куска камня пополам со льдом? Можно ли будет увидеть уникальную комету невооруженным глазом? На все вопросы отвечает старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин.
Вокруг пишут о комете 3I/ATLAS — она правда такая уникальная?
Борис Эскин: Это действительно редкая комета, ведь в отличие от большинства других она не принадлежит к нашей Солнечной системе. Обнаружили ее буквально в конце июня этого года.
Когда ее только открыли, то по нескольким наблюдениям высчитали ее эксцентриситет — это характеристика того, как искривлена орбита. Он оказался настолько большим, что стало понятно: наш объект «родом» не из Солнечной системы. Это совершенно точно — очень сложно придумать механизмы внутри Солнечной системы, которые бы разогнали эту комету до такого значения эксцентриситета.
Что мы еще знаем об этой комете?
Борис Эскин: Очень мало чего. Дело в том, что за такое короткое время — несколько месяцев — что-то серьезное узнать просто невозможно.
Тем более что пока она наблюдается небольшими телескопами, которые предназначены исключительно для мониторинга кометно-астероидной опасности. Это специальные роботизированные инструменты, которые сканируют небо и ищут потенциально опасные для Земли объекты.
Почему тогда вокруг кометы такой ажиотаж?
Борис Эскин: Согласно современным представлениям, кометы можно назвать строительным мусором, который образуется в результате возникновения планетарных систем.
Здесь же мы имеем возможность посмотреть на то, что осталось от строительства какой-то совершенно другой системы. Это чрезвычайно интересно: вдруг, исходя из наблюдений, нам станет понятно, что в том участке космоса, откуда она прилетела, есть что-то такое, чего нет у нас.
Добавляет ажиотажа то, что больше эту комету мы никогда не увидим. Потому что орбиты не всех космических тел замкнутые — существуют так называемые гиперболические или открытые орбиты. Они начинаются где-то в бесконечности и куда-то в другую часть бесконечности устремлены.
Это как раз случай 3I/ATLAS. Сейчас она пролетает мимо нашей планеты, после чего отправится дальше по своим кометным делам и никогда сюда не вернется — даже через тысячи или миллионы лет.
Что же новое можно увидеть — другие химические элементы?
Борис Эскин: Нет-нет. Все химические элементы описаны в таблице Менделеева. Тут сюрпризов ждать не стоит. А вот совершенно иные концентрации того или иного вещества могут быть. А эти концентрации, в свою очередь, показывают то, при каких условиях формировалась материнская звездная система.
Потом, где-то промелькнула предварительная информация, что размер 3I/ATLAS может составлять примерно 20 км в диаметре. Это необычно — наши кометы, как правило, значительно меньше. Однако пока все данные собраны исключительно по косвенным признакам.
Многие СМИ пишут, что комета может быть из другой галактики — это возможно?
Борис Эскин: Скорость у кометы очень высокая, но она явно меньше, необходимой для убегания из другой галактики. Чтобы такой побег был возможен, например для нашей Галактики, скорость объекта должна превышать 300 километров в секунду. Для других галактик примерно так же. У 3I/ATLAS мы такой скорости не видим.
А вот вопрос о месте и времени ее происхождения очень интересный. Я читал предположения, что ее возраст может достигать 7 млрд лет. Для сравнения: нашей Солнечной системе порядка 4,5–5 млрд лет. Солнышку — 6–7 млрд.
Если предположение о столь древнем происхождении объекта подтвердится, то тем более интересно, какие у него свойства. Это может дать нам новую информацию о весьма отдаленном от нас этапе истории нашей галактики.
Почему 3I/ATLAS иногда называют инопланетным кораблем? Дело в неожиданной публикации группы ученых из Гарвардского университета. В своем препринте (то есть тексте, не прошедшем рецензирования в научных журналах) — они высказывают предположение, что объект, именуемый кометой, может быть “технологичным и, возможно, враждебным”. Проще говоря, они озвучивают предположение, что 3I/ATLAS может быть кораблем пришельцев.
Свою точку зрения они основывают на “странных” маневрах небесного тела вблизи Юпитера, Венеры и Марса. Впрочем, такие предположения вызвали резкую критику со стороны коллег авторов статьи. Так, астроном Джонатан Макдауэлл заявил журналистам: “Это явно обычная комета. Над обратными предположениями смеются настоящие эксперты по кометам”. Исследователи из Калифорнийского университета Дэвид Джуитт и Дэейн Лу опубликовали препринт, в котором также доказывают, что 3I/ATLAS — вполне нормальная комета.
То есть никаких следов инопланетной жизни там нет?
Борис Эскин: Если возраст кометы правда составляет порядка 7 млрд лет, то говорить о каких-либо следах жизни точно не приходится. Скорее всего, на таких временных масштабах жизни еще не было нигде (впрочем, это мои предположения).
С другой стороны, в современных теориях возникновения жизни кометам отводится очень большая роль. В одной из весьма неплохо просчитанных гипотез кометы служили переносчиками воды и первых зачатков жизни — простейших белков и аминокислот.
Если нечто подобное будет на этой комете обнаружено, то это, конечно, будет страшно интересно!
А такое вообще возможно?
Борис Эскин: Этот вопрос можно разделить на две части. Первая: можем ли мы хотя бы теоретически обнаружить на пролетающей мимо нас комете следы какой-то органической химии? Да, теоретически это возможно, хотя тут все зависит от качества наблюдений. Современные телескопы могут анализировать спектры отраженного телом света и на основе этого получать информацию о химическом составе кометы.
Часть вторая: могут ли быть конкретно на этой комете следы простейших белков? Скажем так, это не противоречит законам природы. Есть ненулевая вероятность того, что нечто подобное в составе кометы есть. Однако все остальное — голые спекуляции.
Чтобы говорить о чем-то предметно, нам надо дождаться результатов реальных наблюдений, на основе которых можно будет строить гипотезы, которые уже лягут в основу каких-то научных моделей.
До этого обсуждать вероятность чего-либо просто бессмысленно. Тем более что это лишь третий известный нам объект из-за пределов нашей звездной системы. У нас нет ни статистики, ни большого количества данных. Поэтому может быть что угодно, и нам остается только ждать результатов наблюдений.
Можно ли будет увидеть комету невооруженным глазом?
Борис Эскин: Скоро она пройдет на минимальном расстоянии от Солнца — 1.3 астрономической единицы (1.3 радиуса земной орбиты). А в декабре она пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 1.8 радиуса земной орбиты, что почти в 2 раза дальше, чем расстояние до Солнца.
Наблюдать комету даже в любительский телескоп крайне сложно — она представляет собой слабый по яркости объект. Поэтому смотреть ее лучше всего с помощью фотографий, которые появятся в интернете.
