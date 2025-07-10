Исторический момент! Ученые нашли комету, которая прилетела к нам из другой звездной системы — таких объектов известно всего три!

В начале июля крупнейшие мировые медиа написали о том, что ученым удалось обнаружить в снимках ночного неба комету. Новость, казалось бы рядовая — в год астрономы открывают десятки подобных объектов. Сенсация в том, что этот конкретный прилетел в Солнечную систему от другой звезды. Таких открытий за всю историю науки было сделано всего три! Почему комета из другой системы — это не только красиво, но и еще и очень важно? Как такой космический скиталец может приоткрыть для человечества тайны дальнего космоса? Об этом в разборе Собака.ru.
Что случилось?
Во вторник, 1 июля, астрономы, работающие в обсерватории чилийском Рио-Уртадо, обнаружили на снимках объект, который раньше не был известен науке. «Последующие наблюдения 1 и 2 июля показали, что его орбита может быть необычной, возможно, межзвездной», — приводит The New York Times слова Ларри Денно, одного из ведущих исследователей проекта ATLAS (финансируемая NASA программа, призванная находить и отслеживать потенциально опасные для Земли объекты).
Исследователи проанализировали июньские наблюдения, нашли там тот же объект и пришли к двух важным заключениям. Во-первых, этот необычный объект — комета. Во-вторых, прибыл он точно из другой звездной системы. Тогда же находке присвоили официальное название — 3I/ATLAS.
Буква «I» в названии очень важна — она означает, что объект межзвездный. Цифра же «3» говорит о том, что до этого за всю историю наблюдений было открыто всего два объекта, «родившихся» за пределами Солнечной системы. Это астероид Оумуамуа, открытый в 2017 году и комета, обнаруженный в 2019 году российским ученым Геннадием Борисовым. Так рядовая новость стала научной сенсацией планетарного масштаба.
Как ученые поняли, что комета не из нашей системы?
У ученых есть два доказательства, которые свидетельствуют в пользу того, что 3I/ATLAS прилетела из дальнего космоса (так называют пространство за пределами Солнечной системы). Во-первых, как объяснил CNN Джанлука Маси, астроном и астрофизик из обсерватории Беллатрикс, на это указывает сама траектория движения кометы.
«По нескольким наблюдениям [за кометой] можно построить ее орбиту, — поясняет Собаке.ru заведующий кафедрой астрономии СПбГУ Сергей Петров, — в случае с новым открытием эта орбита получается настолько вытянутой, что ее наиболее удаленная от Солнца точка заведомо находится за пределами нашей системы».
Второй аргумент в пользу далекого происхождения находки — ее огромная скорость. Комета несется по космосу, преодолевая по 60 километров за секунду. «3I/ATLAS движется к Солнцу с окраин Солнечной системы. Эти окраины мало изучены, но одно можно сказать с уверенностью: там нет и не может быть естественных процессов, разгоняющих объекты до такой скорости. Если не принимать всерьез версию, будто где-то за Юпитером угнездилась космическая цивилизация, остается предположить, что комета прилетела к нам от другой звезды», — пишет научный обозреватель российского Forbes Анатолий Глянцев.
Как рождаются межзвездные кометы? Дело в гравитации. Как правило притяжение звезды удерживает вокруг себя огромное количество объектов — от планет до небольших астероидов, но может произойти событие, которое отрывает какой-то естественный спутник у звезды.
«Это могло произойти в результате прохождения мимо материнской системы какого-то большого объекта, к примеру другой звезды. Она своим гравитационным полем могла выдернуть комету или астероид и отправить в дальний космос», — объясняет Сергей петров из СПбГУ.
Знаем ли мы из какой именно системы прилетела комета?
Назвать точную «станцию отправления» 3I/ATLAS ученые не могут. «Орбита у нее такая вытянутая, что ее очень сложно экстраполировать [до места происхождения], — говорит Сергей Петров из СПбГУ. — Потенциально самая удаленная от Солнца точка может быть где угодно за пределами нашей системы».
Об этом же пишет и официальный сайт NASA. На нем говорится, что объект мог дрейфовать в космосе «миллионы или даже миллиарды» лет. При этом, отмечается, что комета двигается «с общего направления созвездия Стрельца, где находится центральная область нашей Галактики».
Что в этой комете такого важного?
Журналисты и ученые так много говорят о находке не только ввиду ее уникальности (хотя и это, разумеется, тоже). Обнаружение объекта из другой части Галактики дает шанс узнать о дальнем космосе что-то новое — сведения, которые иначе получить либо нельзя, либо очень сложно.
Дело в том, что все объекты в звездной системе — само светило, планеты, астероиды, кометы, — «рождаются» примерно в одно и то же время. Хотя после этого они еще могут долгое время формироваться и эволюционировать. Тем не менее, состав и особенности материи, у всех звездных «соотечественников» примерно одинаковые.
Соответственно, прямо сейчас все ближе к Земле приближается объект, несущий в себе ценную информацию об участке космоса, который, быть может, даже толком не разглядеть в телескоп. Как поясняет Сергей Петров из СПбГУ, это значит, что ученые могут попытаться определить возраст материнской для 3I/ATLAS системы, характерный для нее изотопный состав.
Все это можно сделать благодаря спектрометрии, если предельно просто — ученые будут смотреть на то, как комета отражает свет солнца. В зависимости от химического состава объекта, отсвет будет разным. Из этих данных можно «выжать» очень много информации. Причем тот факт, что очередной межзвездный гость — именно комета, отдельный подарок для ученых, ведь она будет в поле зрения исследователей дольше, чем астероид Оумуамуа, который был заметен лишь несколько недель и, по выражению научного обозревателя New York Times Кеннета Чанга, оставил многие свои тайны неразгаданными.
Почему такие объекты настолько редки?
На самом деле, нет никаких оснований полагать, что в Солнечной системе за 10 лет побывали всего лишь три гостя из дальнего космоса. Еще в 2017 году, когда был открыт первый такой объект — астероид Оумуамуа — ученые предполагали, что межзвездные астероиды могут «наведываться» в Солнечную систему не реже раза в год.
Проблема в том, что эти объекты летят слишком быстро, чтобы ученые смогли их заметить. «Конечно, их много больше, просто их сложно обнаружить, в основном они все находятся далеко от нас и они [дают] слишком слабые [отсветы], чтобы их обнаружить, но их существенно меньше чем родных объектов Солнечной системы, которых миллиард, а может и больше», — говорит Сергей Петров из СПбГУ.
Кстати, а это не опасно?
Находка ученых не несет никакой опасности для Земли. Ожидается, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Солнцу к декабрю. В это время она будет примерно в 1,8 астрономических единицах от нашего светила (за одну астрономическую единицу принимают расстояние от Земли до Солнца).
От Земли комета пролетит еще дальше — примерно в 1,6 астрономических единицах. «Данная конкретная комета пройдет на огромном расстоянии от Земли. Вообще, опасность падения на нашу планету крупных астероидов в будущем, мягко говоря, сильно преувеличена, но, пожалуй, это тема для отдельного разговора», — заключает Сергей Петров из СПбГУ.
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