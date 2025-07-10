Исторический момент! Ученые нашли комету, которая прилетела к нам из другой звездной системы — таких объектов известно всего три!

Что случилось?

Во вторник, 1 июля, астрономы, работающие в обсерватории чилийском Рио-Уртадо, обнаружили на снимках объект, который раньше не был известен науке. «Последующие наблюдения 1 и 2 июля показали, что его орбита может быть необычной, возможно, межзвездной», — приводит The New York Times слова Ларри Денно, одного из ведущих исследователей проекта ATLAS (финансируемая NASA программа, призванная находить и отслеживать потенциально опасные для Земли объекты).

Исследователи проанализировали июньские наблюдения, нашли там тот же объект и пришли к двух важным заключениям. Во-первых, этот необычный объект — комета. Во-вторых, прибыл он точно из другой звездной системы. Тогда же находке присвоили официальное название — 3I/ATLAS.

Буква «I» в названии очень важна — она означает, что объект межзвездный. Цифра же «3» говорит о том, что до этого за всю историю наблюдений было открыто всего два объекта, «родившихся» за пределами Солнечной системы. Это астероид Оумуамуа, открытый в 2017 году и комета, обнаруженный в 2019 году российским ученым Геннадием Борисовым. Так рядовая новость стала научной сенсацией планетарного масштаба.