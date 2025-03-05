Ученые нашли важные свидетельства в пользу теории о том, что жизнь попала на Землю из Космоса! Что?! Да! Объясняем подробнее!

Что произошло?

В самом конце января в престижнейшем научном журнале Nature вышла статья, затрагивающая ни много ни мало вопрос о том, как Земля стала обитаемой. Международная группа ученых проанализировала образцы, полученные с одного из астероидов Солнечной системы и пришла к выводу, что в этом небесном теле содержатся остатки «рассола», теоретически подходящего для возникновения жизни.

В тот же день, 29 января, эти же исследователи выпустили еще одну статью в «младшем брате» Nature — журнале Nature Astronomy. В ней они показали, что на том же астероиде присутствуют еще и сложные органические соединения.

Резюмируя выводы ученых, официальный портал NASA в тот же день сообщил, что авторам статей удалось обнаружить в космосе «ингредиенты» для возникновения жизни.