Ученые нашли важные свидетельства в пользу теории о том, что жизнь попала на Землю из Космоса! Что?! Да! Объясняем подробнее!

На самом деле первые организмы не зародились на Земле, а попали на планету из космоса — начиная с XIX века заметная часть научного мира придерживается такого взгляда на происхождение жизни. В конце января 2025 года у сторонников этой теории появились очень веские аргументы — 29-го числа в одном из престижнейших научных журналов Nature вышла статья, авторам которой удалось найти «ингредиенты» жизни в одном из астероидов Солнечной системы. Так что? Один из важнейших научных вопросов в истории решен? Мы — все потомки пришельцев? Объясняем вместе с ведущим научным сотрудником СПбГУ Кириллом Антонцом.
Что произошло?
В самом конце января в престижнейшем научном журнале Nature вышла статья, затрагивающая ни много ни мало вопрос о том, как Земля стала обитаемой. Международная группа ученых проанализировала образцы, полученные с одного из астероидов Солнечной системы и пришла к выводу, что в этом небесном теле содержатся остатки «рассола», теоретически подходящего для возникновения жизни.
В тот же день, 29 января, эти же исследователи выпустили еще одну статью в «младшем брате» Nature — журнале Nature Astronomy. В ней они показали, что на том же астероиде присутствуют еще и сложные органические соединения.
Резюмируя выводы ученых, официальный портал NASA в тот же день сообщил, что авторам статей удалось обнаружить в космосе «ингредиенты» для возникновения жизни.
Что за образцы исследовали ученые?
Обе статьи написаны на основе исследования камней и пыли с астероида Бенну. Это сравнительно небольшое небесное тело (около 560 метров в диаметре — чуть больше высоты Останкинской телебашни), вращающееся вокруг Солнца по орбите, чем-то напоминающей земную.
Астероид был открыт в 1999 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии. Практически сразу он вызвал интерес ученых, в том числе потому, что в теории может столкнуться с Землей (расчеты показывают, что такое событие возможно ближе к концу XXI века, правда вероятность его намного меньше 1%).
Как сейчас считается, Бенну некогда был частью намного большего по своим масштабам небесного тела диаметром почти в сотню километров, которое затем по неизвестным причинам разрушилось.
В 2016 году к Бенну была отправлена специальная космическая миссия NASA OSIRIS-REx. Беспилотный аппарат подлетел к небесному телу, взял образцы грунта и в 2023 году смог вернуть их на Землю.
Что же исследователи обнаружили в этих образцах?
Во-первых, ученые нашли следы солей многочисленных металлов (к примеру, натрия и марганца), что на астероидах встречается редко. Это открытие свидетельствует о том, что «родительский» астероид, от которого откололся Бенну, некогда был богат жидкостью. Дело в том, что в природе такие химические соединения, как правило, образуются в виде осадка в водоемах.
Так, пишут ученые в Nature, «образцы с Бенну содержат шесть минералов, наблюдаемых в озере Сирлс (Калифорния): кальцит, доломит, гейлюссит/пирссонит, тенардит, трона и галит». Проще говоря, миллионы лет назад внутри астероида тек богатый минералами «рассол», теоретически подходящий для возникновения простейших организмов.
Но это еще не все — также ученые обнаружили 16 тысяч видов органических молекул. Среди самых важных 16 аминокислот — эти вещества используются нашими клетками для производства белков. Также на астероиде были обнаружены особые вещества — азотистые основания, которые входят в состав ДНК и РНК.
Как пояснил в беседе с New York Times астробиолог из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Дэвид Димер, открытие дает совершенно новое понимание химии раннего периода Солнечной системы. «Это исследование станет классикой», — заявил он журналистам. Очень высоко оценил публикации в Nature и Nature Astronomy и ведущий научный сотрудник СПбГУ Кирилл Антонец. В беседе с редакцией Собака.ru он отметил, что ученые не в первый раз обнаруживают сложную органику в образцах, полученных с небесных тел. Однако раньше изучались либо фрагменты уже упавших метеоритов, либо куски породы, которые могли подвернуться загрязнению после доставки на Землю.
Кирилл Антонец
Ведущий научный сотрудник СПбГУ:
Когда ученые извлекают образец и начинают его изучать, они всегда должны учитывать возможное воздействие окружающей среды и исследователей в процессе транспортировки и обработки. Зачастую бывает трудно определить, что именно мы изучаем — сами образцы или то, что мы добавили к ним. Этот случай — первый, когда мы можем с уверенностью утверждать факт наличия таких сложных органических молекул в космосе.
То есть ученые нашли следы внеземной жизни?
Как подчеркивается в релизе NASA, данные, полученные учеными, «не содержат доказательств существования [на родительском астероиде Бенну] жизни как таковой». Однако, утверждают в Национальном космическом агентстве, «они позволяют предположить, что условия, необходимые для ее возникновения, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе».
Проще говоря, образцы не дают возможности сказать, что некогда в Солнечной системе летал огромный астероид, внутри которого жили бактерии (не говоря уже о более сложных организмах). Сейчас можно сказать лишь то, что там были условия, в которых вполне могла зародиться жизнь.
«Хотя найденным на Бенну молекулам еще далеко до полноценных живых организмов, они позволяют предположить, что подобные соединения могли возникнуть в космосе в результате химических реакций, — поясняет Кирилл Антонец. — Таким образом, можно сделать вывод, что в космосе действительно могли образовываться соединения, которые затем попадали на Землю, например, через метеориты, что в итоге привело к появлению жизни на нашей планете».
Получается, мы все потомки инопланетных бактерий?
Как говорит Кирилл Антонец из СПбГУ, открытие ученых дает сильные аргументы сторонникам идеи, что жизнь была занесена на Землю из космоса. Однако торопиться с выводами не стоит.
«Результаты исследования поддерживают предположения [о внеземном происхождении жизни], но они не являются окончательным доказательном, — говорит собеседник Собака.ru, — процесс происхождения жизни имел место очень давно и любая его реконструкция основана на множестве гипотез и допущений. Все еще существует множество теорий о возникновении жизни, и данное исследование может служить лишь важным свидетельством в пользу одной из них».
Кирилл Антонец
Ведущий научный сотрудник СПбГУ:
У нас нет возможности отправиться в те далекие времена, когда зарождалась жизнь. Даже если бы существовала машина времени, мы не смогли бы увидеть этот процесс своими глазами, ведь в любом случае он длился гораздо дольше человеческой жизни. Жизнь могла возникнуть различными способами, и нам остается лишь проверить, имеют ли эти теории право на существование. Сегодня вероятность того, что основные молекулы появились в космическом пространстве и затем попали на Землю, выглядит вполне реалистично, и это как раз подтверждают данные исследования.
Стоп, NASA говорит о том, что условия для возникновения жизни были широко распространены, что это значит?
Ученые в своей статье пишут, что условия для возникновения жизни могли существовать не только на родительском астероиде Бенну.
Так, они обращают внимание на то, что похожий «рассол» был и, вероятно, до сих пор плещется на карликовой планете Церера (расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером). Его признаки также обнаружены на 14 спутнике Сатурна Энцеладе.
Также, напоминает New York Times, NASA в октябре 2024 года отправила космический корабль к Европе, спутнику Юпитера, где под толстым ледяным счетом может находиться океан, в котором есть шанс обнаружить следы жизни или как минимум «ингредиенты» для ее возникновения.
Комментарии (0)