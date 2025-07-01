Как петербуржец Николай Кузнецов стал одним из самых цитируемых математиков на планете и превратил СПбГУ в кузницу кадров для ИИ

Как сделать открытие мирового уровня в школьной лаборатории

Если посмотреть вашу биографию, то на вашем счету доказательство гипотезы Идена, решение проблем Игана и Гарднера. Мне, как и большинству людей, это почти ничего не говорит, но это ведь задачи, над которыми математики ломали головы десятилетиями. Каково это, сделать то, что не удавалось поколениям коллег?

Разумеется, это сложно забыть. К примеру, в 2009 году мы работали над теорией скрытых колебаний. Что это такое? В мире есть самозарождающиеся колебания. К примеру, в утробе матери ребенок сам не дышит, а когда появляется на свет, из неустойчивого стационарного состояния дыхательная система естественным образом переходит к устойчивому циклическому процессу — происходит самовозбуждение колебаний.

Если человек долго пробыл под водой и дыхание остановилось — то есть, выражаясь языком математики, человек находится в устойчивом стационарном состоянии, — то для перезапуска дыхания нужны внешние воздействия, к примеру массаж сердца. Возникающие в этом случае колебания называются скрытыми: они не видны без дополнительных воздействий. Всё это вроде бы очевидно, но для математического описания подобных процессов необходимы сложные вычисления.

И вот, в 2009 году мы собирались на конференцию в Италию, и мой научный руководитель попросил сделать слайд с примером из нашей теории скрытых колебаний. Он предложил взять как пример так называемую цепь Чуа — очень простую электрическую цепь, которую ученики собирают в школе на уроках физики: провод, конденсатор, катушка индуктивности. Я наугад взял начальные условия для работы этой цепи и увидел, что в ней могут происходить колебания, которые сам Леон Чуа (изобретатель этой цепи, американский инженер. — Прим. ред.) считал невозможными. Более того, я стал читать статьи об этой цепи (а их около 10 тысяч!), и ни в одной не было предположения, что скрытые колебания в ней случаются.