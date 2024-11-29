Ученые зафиксировали ударную волну от столкновения сразу пяти галактик! Это опасно? Может ли с чем-то столкнуться Млечный путь?

Астрономы зафиксировали одну из мощнейших гиперзвуковых ударных волн из космоса, которую когда-либо фиксировали земные приборы. Ее вызвало столкновение сразу пяти галактик, расположенных в 290 млн световых лет от Земли. Как галактики могут вообще столкнуться? Не опасна ли для Земли эта ударная волна? Может ли Млечный Путь также столкнуться с какой-то галактикой? И к чему это приведет? На все эти вопросы Собака.ru максимально просто отвечает старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин.
Что случилось?
В престижном научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (издается британским Королевским Астрономическим обществом с 1827 года) появилась статья, посвященная столкновению сразу пяти галактик, расположенных почти в 300 млн световых лет от Земли.
Это место на звездном небе носит название Квинтет Стефана (неофициально в научных СМИ его еще называют «галактическим перекрестком»). Как пишут ученые, галактика под названием NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч «врезалась» в четыре соседние, в результате чего и образовались мощные ударные волны, которые удалось зафиксировать ученым (и которым собственно и посвящена статья в журнале Королевского Астрономического общества).
А разве галактики могут столкнуться?
Галактики не просто могут сталкиваться, они это не так редко (по космическим меркам) делают, объясняет Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин.
«Ну как "сталкиваются", они подходят настолько близко друг к другу, что начинают активно взаимодействовать, в результате чего происходят заметные деформации и даже разрушения, — поясняет собеседник редакции. — Это вполне известный науке процесс. Скажем так, если 40–50 лет ученые искали галактики, которые находились бы в активной фазе своего развития: имели бы активное ядро или взаимодействовали бы с "соседями". Сейчас мои коллеги ищут галактики, которые находились бы в спокойной фазе и ни с кем бы не взаимодействовали бы».
На самом деле столкновение в Квинтете Стефана — не новость для астрономов (несмотря на то внимание, которое оно привлекло в СМИ). «Сам процесс наблюдают очень давно, — говорит Собака.ru Борис Эскин. — Он длится сотни миллионов лет. Именно поэтому говорить, как многие журналисты, что галактики столкнулись, как грузовики на КАД, довольно бессмысленно. Этот процесс начался еще до того, как человек появился на Земле».
По словам собеседника редакции, сама по себе научная новость связана именно с ударной волной, которую ученым впервые удалось описать.
Квинтет Стефана - изображение из Shutterstock
Так, а эти самые «ударные волны» не опасны?
Термины, которые используются в статье, звучат крайне впечатляюще для неподготовленного читателя. Так, ученые пишут о «крупномасштабном фронте ударной волны», который вызывает «ионосферные искажения». Однако, подчеркивает Борис Эскин, ни о какой угрозе или даже воздействии на планету Земля говорить не приходится.
Речь идет о механических волнах, которые распространяются в межзвездном газе и могут регистрироваться с Земли в инфракрасном диапазоне. Ученым удалось засечь их лишь благодаря тому, что в 2012 году на телескоп Уильяма Гершеля (расположен на Канарских островах), входящий в число крупнейших телескопов в мире, было поставлено специальное оборудование.
«Так что никакие звуковые волны, как писали в некоторых СМИ, до Земли не долетали, — говорит Борис Эскин. — И таких слов в исходной статье не было. Просто были проведены наблюдения в инфракрасном и радио диапазонах, в ходе которого были выявлены признаки взаимодействия в виде особых ударных волн. Их различить можно было только на очень точном астрономическом оборудовании с высоким разрешением».
А наша галактика тоже может столкнуться с другой?
Столкновение нашей галактики с другой не просто возможно, отмечает в беседе с Собака.ru Борис Эскин, оно происходит в этот самый момент. «Галактики занимаются так называемым космическим каннибализмом, — говорит эксперт. — Это официальный термин, он даже в научных статьях встречается (к примеру, раз, два и три). Это когда массивная галактика проходит мимо небольшой и своей гравитацией буквально всасывает ее в себя. Именно этим и занимается сейчас наша галактика, в какой-то момент своей истории подхватив карликовую "соседку", которую теперь потихоньку "переваривает"».
По словам ученого, наблюдать этот процесс непосредственно с Земли нельзя, поскольку он проходит с другой стороны Млечного пути. «"Столкновение" происходит по другую сторону от центра нашей галактики, — объясняет Эскин, — поэтому он закрыт от нас звездной пылью. Мы можем увидеть его только в инфракрасном диапазоне».
Впрочем, с нашей стороны Млечного пути столкновение тоже возможно, отмечает ученый. Так, чуть больше чем через 4 млрд лет наша галактика, по расчетам ученых, должна столкнуться с ближайшей к ней крупной галактикой — Туманностью Андромеды.
Это уничтожит нашу галактику?
«Этому посвящена задачка для физико-математических школ, — рассказывает Борис Эскин Собака.ru, — сколько звезд реально столкнется при начале взаимодействия Млечного Пути и Андромеды, учитывая, что в обеих галактиках плюс-минус по 300 млрд звезд? Ответ — от двух до четырех. Из, повторюсь, 600 млрд!»
Как поясняет ученый, важно помнить, что галактики — это очень сильно разреженные объекты. Между расположенными в них системами пролегают огромные расстояния, а сами звезды и планеты по космическим меркам имеют ничтожные размеры. «В итоге вероятность лобовых столкновений звезд или планет при взаимодействии галактик настолько мала, что даже не рассматривается».
«Я не уверен, что наши потомки (если они, конечно, доживут до этого момента) даже заметят "столкновение" с Андромедой. Ну… возможно на небе увеличится количество звезд».
Впрочем, добавляет он, несколько более высокой (хотя все равно едва заметной) остается вероятность того, что звезда одной из систем Андромеды пролетит достаточно близко, чтобы гравитационным полем воздействовать на нашу Солнечную систему. «Бывает так, что проходящие рядом планетарные системы взаимодействуют в результате чего одна из планет в них может быть выброшены в открытый космос. Ученым известны такие одиночные планеты, которые не могли образоваться никаким иным образом (вне звездной системы планеты появится не могут)».
Впрочем, повторяет собеседник редакции, вероятность такого события с участием Солнечной системы также исчезающе мала. «Так что мы можем спать спокойно, как и наши внуки, правнуки и много поколений после. В целом самой большой угрозой для нашей цивилизации все еще являемся мы сами».
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