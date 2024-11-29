Ученые зафиксировали ударную волну от столкновения сразу пяти галактик! Это опасно? Может ли с чем-то столкнуться Млечный путь?

А разве галактики могут столкнуться?

Галактики не просто могут сталкиваться, они это не так редко (по космическим меркам) делают, объясняет Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин.

«Ну как "сталкиваются", они подходят настолько близко друг к другу, что начинают активно взаимодействовать, в результате чего происходят заметные деформации и даже разрушения, — поясняет собеседник редакции. — Это вполне известный науке процесс. Скажем так, если 40–50 лет ученые искали галактики, которые находились бы в активной фазе своего развития: имели бы активное ядро или взаимодействовали бы с "соседями". Сейчас мои коллеги ищут галактики, которые находились бы в спокойной фазе и ни с кем бы не взаимодействовали бы».

На самом деле столкновение в Квинтете Стефана — не новость для астрономов (несмотря на то внимание, которое оно привлекло в СМИ). «Сам процесс наблюдают очень давно, — говорит Собака.ru Борис Эскин. — Он длится сотни миллионов лет. Именно поэтому говорить, как многие журналисты, что галактики столкнулись, как грузовики на КАД, довольно бессмысленно. Этот процесс начался еще до того, как человек появился на Земле».

По словам собеседника редакции, сама по себе научная новость связана именно с ударной волной, которую ученым впервые удалось описать.