Пишут, что теория относительности Эйнштейна опровергнута! Это правда? Нас ждут новые законы физики? Объясняем очень просто!

Что случилось?

Антон Шейкин: Случилось то, что 11 ноября в действительно престижном научном журнале Nature Communications была опубликована статья. Ее авторы — вполне респектабельные ученые из университетов Женевы и Тулузы — пытаются разобраться в том, как устроена наша Вселенная (а, если точнее, в том как она расширяется).

Уже почти 30 лет как физики знают, что Вселенная расширяется ускоренно. Проще говоря, чем больше времени проходит с Большого взрывы, тем с большей скоростью галактики «убегают» от нас. Это не означает, что Земля какое-то особенно плохое место, подобную картину мы могли бы наблюдать в любой точке Вселенной.

За эти 30 лет физики предпринимали множество попыток измерить это самое ускорение. Это можно делать разными способами и в разных масштабах (наблюдая за звездами, галактиками, скоплениями галактик и так далее). И вот, последние лет пять в космологии (раздел физики, который изучает эволюцию вселенной в целом, — прим. Собака.ru) существует очень приятная для ученых проблема. Данные наблюдений за объектами разных масштабов перестают сходиться друг с другом. Кроме того, существующих теорий перестает хватать для того, чтобы точно их описать. Я говорю, что проблема это приятная, поскольку, она означает, что науке есть куда двигаться дальше.

Так вот, авторы обсуждаемой статьи исследовали, на каких масштабах это рассогласование проявляется наиболее сильно.