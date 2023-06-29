Это «серые кардиналы» лучших математиков России — директор лицея №239 Максим Пратусевич и учитель Кирилл Сухов

Максим Пратусевич

Директор Президентского физико-математического лицея № 239

Начнем со здания, в котором мы находимся. Какова его история?

Школа на этом месте существует с 1736 года, когда по приказу Анны Иоанновны при церкви Святой Анны (Анненкирхе) была образована школа Анненшуле. Нынешнее здание возведено архитектором Дютаком в 1865 году. Позднее по проекту Леонтия Бенуа был перестроен актовый зал, который теперь является памятником архитектуры. Еще позже был пристроен спортивный зал — первый спортзал в школах Российской империи. Он же, кстати, родина отечественного баскетбола, здесь в 1908 году прошел первый в стране баскетбольный матч.

Но история именно 239‑й школы началась, насколько я знаю, не здесь?

Да, первый адрес — Черноморский переулок, дом 1. Там в 1918 году была основана школа для детей сотрудников Наркомата продовольствия. В 1922 году школа, тогда семилетка, переехала в дом Лобанова-Ростовского, знаменитый дом со львами из «Медного всадника».

Именно в этом здании школа, уже как десятилетняя, работала всю блокаду. Здесь учились многие известные выпускники, к примеру Алиса Бруновна Фрейндлих, чей отец, кстати, закончил Анненшуле. Покинула дом со львами 239-я в 1960-х. Она сменила еще два адреса, пока в 1975-м не переехала сюда, в здание Анненшуле.

Как бывшая школа‑семилетка превратилась в лучший физматлицей страны?

Началось все в 1960-е. Школьное образование сделали 11-летним, чтобы добавить в программу производственную практику. На этой волне возникали школы, где такой практикой была работа на ЭВМ. Одной из них стала 239-я, ее выпускники получали рабочую специальность «программист-вычислитель».

Готовили айтишников до того, как это стало мейнстримом?

Да! Своя ЭВМ у нас в школе была уже в 1963-м. А поскольку машинное время тогда было дефицитным, школа даже выполняла хоздоговорные работы: рассчитывала что-то для колхозов. Для этой работы нужна была математика, поэтому здесь и стали углубленно ее изучать.

Первый диплом международной олимпиады по математике наш ученик завоевал в 1964-м. 239-я стала узнаваемой маркой, дальше оставалось только не «просесть», что, наверное, нам удается. С 1981-го у нас каждый год в школе был хотя бы один медалист международной олимпиады по математике. Думаю, что в мире немного школ, которые таким могут похвастаться.