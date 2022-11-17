В РФ планируют ввести единую форму для учеников! Как это изменит школу? Отвечают Лев Лурье и директор лицея №239 Максим Пратусевич

Министерство просвещения планирует ввести в России «единую школьную форму». Об этом при общении с депутатами Госдумы заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Как эту инициативу оценивают педагоги, каким образом она скажется на детях, а также есть ли вообще смысл в одинаковой одежде для учеников? Об этом мы спросили петербуржцев — директора президентского физико-математического лицея №239 Максима Пратусевича и основателя Классической гимназии Льва Лурье.
Максим Пратусевич
Директор президентского физико-математического лицей 239
Я не думаю, что сегодня единая школьная форма — вопрос первой необходимости. Тем более все равно одежда учеников не будет единой: существуют военные учебные заведения, железнодорожные школы и так далее. Тогда зачем это все?
Лично я учился в советской школе, в которой была единая форма. Меня это не угнетало, даже наоборот было удобно: и в пир, и в мир, и в добрые люди, но многие другие смотрят на это иначе. К примеру, у нас в лицее есть форма (кстати сказать, довольно лояльная). Она была введена до всех обязательных требований — в некотором роде по инициативе самих учеников. После одного из награждений ребята решили, что [когда каждый приходит во что горазд] — это выглядит плохо и надо как-то стандартизировать одежду. Но даже у нас по этому поводу от учеников бывают вопросы. Самым свободолюбивым это все не нравится.
И это специфическая форма, которая показывает принадлежность детей именно к нашему лицею! Зачем прикладывать единую линейку ко всей стране? Непонятно. Тем более, что страна у нас разная: где-то жарко, а где-то холодно. Какая тут может быть единообразность? Мне вспоминается, что до революции император время от времени менял на мундирах форму выпушек и петличек, как писал Герцен. Кажется, что происходящее сейчас укладывается примерно в эту же логику.
Если же кто-то думает, что таким образом можно сгладить неравенство в школе, то это ерунда. Неравенство всегда существовало и всегда находило возможность проявиться. Если не в одежде, так в модели мобильного телефона. Если запретить телефоны, то будут разные бренды ручек. В СССР оно проявлялось не так заметно просто потому, что само неравенство было меньше. Бороться с ним введением единой формы, это все равно что искать пропажу под фонарем, а не там, где потерял.
На отношение детей к школе, думаю, это тоже особо не повлияет. Во всяком случае у нас. Выйдет печальный директор, скажет, что, мол, люди наверху придумали что-то такое, придется носить, я, мол не при чем.
А вообще у нас есть масса вещей, которыми надо бы заняться вместо придумывания формы. У нас не хватает школьных зданий, в некоторых местах люди учатся во вторую, а то и в третью смену. У нас огромная нехватка учителей практически во всех регионах, разве что кроме Петербурга, Москвы и северных территорий. Подготовка учителей тоже, мягко говоря, не идеальна, и нет системы, которая позволяла бы ее поднять. Так что форма это всего лишь концентрация на несущественном, на мой взгляд.
Лев Лурье
Основатель Петербургской классической гимназии
Если кто-то думает, что введение единой формы что-то поменяет в российской школе, то спешу разочаровать — ничего толком не изменится. Разве что жизнь детей станет еще чуточку грустнее. Это нововведение сделает общий вид более однообразным и скучным. Вид форменной, официальной одежды вообще навивает тоску. Но и это не критично. Мне кажется, например, введение военной подготовки или «уроков патриотизма» гораздо хуже скажется на школьной программе. Ведь для этого придется отобрать часы у русского, математики или еще каких-то предметов. А форма — это дело второстепенное, на знаниях она не скажется.
Можно, конечно, сказать, что это как-то смазывает разницу в облике детей в зависимости от материального положения их родителей. Но мне кажется, что для Петербурга, например, это совершенно не актуально. Здесь все же у людей есть какие-то деньги, чтобы одеть своих детей. Возможно, в других регионах шанс получить не задорого казенную одежду и важен. Но это в том случае, если она действительно будет казенной.
Да и всякую форменную одежду все равно всегда изменяют. Дембеля модифицируют солдатскую форму, студенты раньше пришивали к своим тужуркам белые шелковые подкладки. Фантазия все равно найдет выход, просто теперь она будет выражаться в массе домодельных изменений в самой школьной форме. Не стоит забывать и о том, что дети по-своему используют форму. К примеру, когда я пошел в школу, она была с ремнем, и старшие мальчики иногда использовали бляху как оружие, это было, так сказать, по-пацански. Впрочем, затем форму сменили, и ремень из нее пропал.
Зачем же все это делается? Это мечта о детстве. Иосиф Виссарионович Сталин тоже после войны ввел форму для учеников (а заодно для железнодорожников, прокуроров, для инженеров) и распорядился преподавать логику и латынь в средней школе, как было в его юности. Вдохновители сегодняшних реформ также ориентируются на свои школьные годы. Им кажется, что тогдашняя школа их очень хорошо воспитала. Отсюда логичный вывод, что и нынешние образовательные учреждения должны максимально походить на этот образец.
Для этого нужно сделать такими же парты, такими же уроки, ввести форму, подъем флага, военную подготовку. Хорошо бы еще восстановить пионерскую организацию… Ах да, такие попытки как раз сейчас предпринимаются.
Однако те, кто сейчас пойдет в школу, будут учиться 10 лет. За это время многое меняется, и вряд ли форма сильно на них повлияет, разве что школу эти дети будут ненавидеть чуть больше. Почему я так уверен? Потому что в нашей стране огромный опыт ношения школьной формы — с некоторыми перерывами мы делаем это с 1860-х. Был, правда, короткий перерыв в самом начале советского времени. Тогда форму не носили, так что можно сказать, что в 1945 году в Берлин вошли те, кто никогда не носил школьную форму.
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