В РФ планируют ввести единую форму для учеников! Как это изменит школу? Отвечают Лев Лурье и директор лицея №239 Максим Пратусевич

Максим Пратусевич

Директор президентского физико-математического лицей 239

Я не думаю, что сегодня единая школьная форма — вопрос первой необходимости. Тем более все равно одежда учеников не будет единой: существуют военные учебные заведения, железнодорожные школы и так далее. Тогда зачем это все?

Лично я учился в советской школе, в которой была единая форма. Меня это не угнетало, даже наоборот было удобно: и в пир, и в мир, и в добрые люди, но многие другие смотрят на это иначе. К примеру, у нас в лицее есть форма (кстати сказать, довольно лояльная). Она была введена до всех обязательных требований — в некотором роде по инициативе самих учеников. После одного из награждений ребята решили, что [когда каждый приходит во что горазд] — это выглядит плохо и надо как-то стандартизировать одежду. Но даже у нас по этому поводу от учеников бывают вопросы. Самым свободолюбивым это все не нравится.

И это специфическая форма, которая показывает принадлежность детей именно к нашему лицею! Зачем прикладывать единую линейку ко всей стране? Непонятно. Тем более, что страна у нас разная: где-то жарко, а где-то холодно. Какая тут может быть единообразность? Мне вспоминается, что до революции император время от времени менял на мундирах форму выпушек и петличек, как писал Герцен. Кажется, что происходящее сейчас укладывается примерно в эту же логику.