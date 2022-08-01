В российских школах начнут проводить уроки патриотического воспитания с нового учебного года

Чиновник подчеркнул, что на классных часах будут «в открытом диалоге» обсуждать со школьниками актуальные события.

«Мы ориентировались на календарь образовательных событий, утвержденный Минпросвещения России. Он приурочен к датам, событиям, ценностным ориентирам. На каких-то уроках поговорим о семье, на других — о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам», — отметил Грибов.

По словам замминистра, каких-то специальных учебников для подобных уроков не предусмотрено, однако методисты института образования разрабатывают модульные уроки: «Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят».

Напомним, с начала нового учебного года в школах десяти регионах России начнут работу более 2,5 тысяч советников директоров по воспитанию. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, их деятельность должна «сделать школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной».

Также Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил с рядом заявлений о том, как изменится жизнь школьников в ближайшее время. Новые патриотические инициативы, изучение истории и никаких телефонов — публикуем тезисы.