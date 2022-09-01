«Если TikTok интереснее учителя, у меня плохие новости для педагога»: Лев Лурье и Кирилл Загустин о школе в 2022 году

В новом учебном году российских школьников ждет сразу несколько нововведений. Так, по понедельникам в образовательных учреждениях должны будут поднимать национальный флаг, начальные уроки истории будут проводиться уже в первом классе, а некоторые классные часы будут проводиться в формате «разговоров о важном». Специально к 1 сентября редакция «Собака.ru» попросила известных петербургских учителей Льва Лурье и Кирилла Загустина (автора Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович») рассказать о своем отношении к новшествам. Спойлер: неожиданно по большинству пунктов их мнения разошлись.
Еженедельный подъем флага и исполнение гимна
Одним из самых громких нововведений этого учебного года станет еженедельная церемония поднятия национального флага и исполнения гимна страны в школах. Эту идею еще в марте предложил экс-министр культуры Владимир Мединский, а затем поддержали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и президент России Владимир Путин.
Лев Лурье: Отношение у меня к этой идее отрицательное: повсеместное изучение Закона Божьего в Российской Империи привело не к росту религиозности среди интеллигенции, а как раз наоборот, к богоборческой революции 1917 года. Зубрежка учения Ленина в СССР сделало Владимира Ильича героем анекдотов. Так и здесь. Еженедельный подъем флага и прослушивание гимна не учит любви к Родине, а скорее делает эти символы глубоко формальными. Я не изучал статистику, но мне кажется, что в большинстве стран Европы такой практики нет. Она, конечно, распространена в США, но Соединенные Штаты вроде бы не являются для нас примером (во всяком случае об этом постоянно говорится в государственной риторике). Тогда зачем мы в этом им подражаем?
Кирилл Загустин: Это очень в наших традициях: сначала внедрим какую-то идею, а уже потом придумаем как ее реализовывать. Как и когда будут водружать флаг? Кто при этом будет присутствовать? Получается, все классы по понедельникам будут приходить до уроков? А что, если лютый мороз на улице? Масса проблем с организационной точки зрения. И все эти проблемы лягут дополнительной нагрузкой на учителей.
При этом в самой традиции петь гимн и уважительно относиться к флагу нет ничего предосудительного. Такие церемонии есть во многих странах. Другой вопрос, что введение этой церемонии сейчас может вызвать определенную общественную дискуссию. Почему власти решили сделать это именно в этот, самый неподходящий по мнению некоторых людей, момент.
Уроки истории с первого класса
Еще одним широко обсуждавшихся новшеством стало введение уроков истории с первого класса. Эту идею озвучили еще в апреле 2022 года. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такая мера позволит раньше начать «формирование мировоззрения ребенка». Позднее глава Минпросвещения Сергей Кравцов подробнее рассказал о нововведении. Исторические занятия будут идти в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики».
Кирилл Загустин: По большому счету таким образом формализуется то, что есть во многих школах, где рассказывается об истории родного края. Например, в Петербурге дети с 1 по 4 класс регулярно посещают экскурсии, посвященные блокаде, знакомятся с историей города и Великой Отечественной войны. По большому счету систематизировать эти вещи на федеральном уровне — идея хорошая. Ведь где-то эта работа ведется очень хорошо, а где-то отвратительно. Другое дело, что здесь все будет зависеть от учителей.
Лев Лурье: Тут проблема в том, кто и что будет рассказывать. Первоклассникам вполне можно рассказывать про историю, ведь история — это истории. Почему бы детям не изучить античные мифы или не узнать о Рюрике, Синеусе и Труворе? Я вот всегда рассказываю первоклассникам об истории, если вижу первоклассника, немедленно подбегаю к нему и
рассказываю, как основали Петербург (смеется). Так что как это будет реализовываться на практике целиком и полностью зависит от учителя.
Классные часы в формате «Разговоров о важном»
Также в новом году школьников ждет изменившийся формат классных часов. Он получил название «Разговоры о важном». В ходе таких занятий, по словам чиновников Минпросвета, планируется «в открытом диалоге» обсуждать со школьниками актуальные события. Заявлялось, что каких-то специальных пособий для этих уроков не предусмотрено, однако методисты института образования разрабатывают модульные уроки: «Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят», — говорил замминистра просвещения Денис Грибов. Журналисты также окрестили новый формат «уроками патриотизма».
Лев Лурье: Это еще один шаг к разрушению образования, а следовательно к понижению обороноспособности нашей Родины! Вообще, время от времени у начальства возникает какая-то важная проблема, которая перекладывается на школу. То это сексуальное воспитание, то охрана жизнедеятельности, то патриотизм. Знаете, у обществ в разные времена существовало много проблем, но все их впихнуть в устоявшуюся еще с XIX века школьную программу невозможно. Придется чем-то жертвовать, уменьшать количество
часов, отводимых на важнейшие предметы, такие как математика, химия, биология, история, литература.
Кирилл Загустин: Я могу обобщить свое мнение сразу по нескольким инициативам: это и история с первого класса, и подъем флага и «Разговоры о важном». После 24 февраля эти нововведения могут вызвать конфликт в обществе, учитывая, что даже внутри семей часто соседствуют полярные взгляды. Если посмотреть на эту идею в отрыве от контекста, то все эти нововведения можно считать положительными. Патриотическое воспитание в здоровой стране со здоровым гражданским обществом делает страну только здоровее. Но является ли сейчас наше общество гражданским? Этот вопрос мне кажется в последнее время дискуссионным и открытым.
Обязательные уроки финансовой грамотности в школах
Реформы школьного образования не ограничились темами патриотизма и изучения истории. Также с 1 сентября в российских школах стартуют обязательные занятия по финансовой грамотности. Эта идея была предложена Центробанком России еще в 2021 году. По согласованию с родителями ее начали внедрять еще в прошлом учебном году. Теперь такие уроки должны внедряться повсеместно.
Лев Лурье: Существует система расписания предметов и ограничения по нагрузке для учеников. Если мы вводим финансовую грамотность, то мы должны уменьшить часы на изучение реакции нейтрализации или закона Ома. По сути, нам надо решать, что важнее — финансовая грамотность или закон Ома. Ответы могут быть разные, но пока меня эта идея не убеждает.
Кирилл Загустин: Это ультраполезно! Я веду курс обществознания с 5 по 11 класс и вижу, что в программе и учебниках очень не хватает прикладных советов по этой теме. Более того, в прошлом году мы с ученицей готовили школьный проект: telegram-канал о финансовой грамотности для младших школьников. Всем очень понравилось и приносит пользу. Так что это трендовая вещь, очень правильная, которая нужна, чтобы люди не несли потом свои деньги в финансовые пирамиды типа «МММ».
Школа без мобильных телефонов
В апреле, выступая на форуме «Сила — в правде!», глава министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его ведомство подготовило рекомендации, которые разослать по школам страны в мае. В них предлагается, чтобы дети сдавали телефоны перед входом в класс или в школу. При этом подчеркивалось, что речь идет не об официальном ограничении, а именно о совете образовательным учреждениям, которые сами должны решить, следовать ли ему. Однако буквально за день до начала учебного года ведомство Кравцова все же ввело запрет на гаджеты в школах.
Кирилл Загустин: Я отношусь к запрету телефонов на уроке строго отрицательно. Это в первую очередь ограничивает самого педагога в методах и средствах ведения урока. Ведь сейчас есть огромное количество инструментов по проведению викторин, составлению интерактивных карт. Куча сервисов, которые помогают с помощью смартфонов организовать учебный процесс. Все это будет недоступно, если ученики сдадут гаджеты.
Можно возразить, что, мол, телефоны отвлекают детей, которые смотрят не на доску, а в соцсети. Ну что ж… Если TikTok интереснее учителя, то у меня плохие новости для педагога. Если тема или подача материала не будут интересны ученикам, то слушать они не будут даже в случае запрета. Будут играть в крестики-нолики, морской бой или пользоваться записками. Конечно, многим педагогам хочется избавиться от сильного конкурента в лице телефона и интернета, но это выход для слабых.
Лев Лурье: Вообще, я за такую меру. У меня на уроке нельзя пользоваться телефоном. Проблема только в том, что запрещать можно что угодно: плеваться жеваной бумагой из трубочки, читать посторонние книги, играть в морской бой или дергать соседку за косичку. Вопрос в том, достаточно ли силен учитель, чтобы навязать свой скучный урок бойкому молодому человеку? Ведь материться у нас на улице тоже нельзя, за это полагается административный штраф. Исполняется этот закон?
Если учитель преподает математику, историю или русский так, что большинство класса его слушает, то да, один ученик, который отвлекается, мешает всем остальным. Школьник должен заниматься на уроке. Но если педагог сам не может удержать класс, то любой нормальный человек будет отвлекаться, ему будет скучно и он будет смотреть в телефон. И еще
неизвестно, что лучше: случать скучного идиота-учителя или играть в чудесную и интересную игру на телефоне.
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