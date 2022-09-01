«Если TikTok интереснее учителя, у меня плохие новости для педагога»: Лев Лурье и Кирилл Загустин о школе в 2022 году

Еженедельный подъем флага и исполнение гимна

Одним из самых громких нововведений этого учебного года станет еженедельная церемония поднятия национального флага и исполнения гимна страны в школах. Эту идею еще в марте предложил экс-министр культуры Владимир Мединский, а затем поддержали глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и президент России Владимир Путин.

Лев Лурье: Отношение у меня к этой идее отрицательное: повсеместное изучение Закона Божьего в Российской Империи привело не к росту религиозности среди интеллигенции, а как раз наоборот, к богоборческой революции 1917 года. Зубрежка учения Ленина в СССР сделало Владимира Ильича героем анекдотов. Так и здесь. Еженедельный подъем флага и прослушивание гимна не учит любви к Родине, а скорее делает эти символы глубоко формальными. Я не изучал статистику, но мне кажется, что в большинстве стран Европы такой практики нет. Она, конечно, распространена в США, но Соединенные Штаты вроде бы не являются для нас примером (во всяком случае об этом постоянно говорится в государственной риторике). Тогда зачем мы в этом им подражаем?