Кризисы последних лет, кажется, негативно сказались на всех областях жизни: от театров и концертов до переработки вторсырья. Казалось, они должны были серьезно ударить и по частному образованию. Однако, несмотря на все сложности, негосударственные школы и детские сады развиваются. В последний год заметен даже рост интереса к ним со стороны родителей.

«На сегодняшний день я бы обрисовал положение частного образования как неплохое, — отмечает в беседе с «Собака.ru» Александр Моисеев, директор Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России (АсНООР). — Мы волновались, что ситуация с коронавирусом, то что происходит на Украине, падение доходов населения — что все это отзовется на частных школах. Но в этом году, как ни удивительно, мы фиксируем достаточно хороший набор в первые классы. Число учеников не только не уменьшилось, но даже несколько увеличилось».

Как сообщили «Собака.ru» в комитете по образованию Санкт-Петербурга, в прошлом учебном году количество учеников в частных школах города составляло — 11161. В этом оно предположительно вырастет до 12292, хотя окончательные данные будут известны в ноябре. Аналогичная ситуация фиксируется и применительно к частным детским садам. Если в прошлом году их посещало 2492 юных петербуржца, то в этом их воспитанников должно возрасти до 2512.

Тот факт, что кризис не сильно затронул образование, подтверждает также ситуация на рынке труда. Так, даже по сравнению с этим летом спрос на специалистов в области образования в Петербурге растет на 38,9%, рассказала редакции Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. «Петербург обогнал Москву (+31% новых вакансий), Новосибирск (+24%), Краснодар (+20%). В целом на Северо-Западе спрос на учителей и работников дошкольного образования за месяц вырос на 49,5%, соседи в ЦФО разместили 39% новых вакансий. В топ лидеров по спросу на учителей и работников детских садов вошли Новгородская область (+179%), Коми (+148%) и Якутия (+130%)», — объясняет она.