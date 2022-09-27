Частное начальное и среднее образование становится все более востребованным. Несмотря на последствия санкций и экономический кризис, снижение доходов и другие проблемы, родители стали активнее отдавать своих детей в негосударственные школы и детские сады. Почему так происходит? Долго ли это продлится? И как сказался кризис на стоимости учебного года? Читайте в нашем материале.
Кризисы последних лет, кажется, негативно сказались на всех областях жизни: от театров и концертов до переработки вторсырья. Казалось, они должны были серьезно ударить и по частному образованию. Однако, несмотря на все сложности, негосударственные школы и детские сады развиваются. В последний год заметен даже рост интереса к ним со стороны родителей.
«На сегодняшний день я бы обрисовал положение частного образования как неплохое, — отмечает в беседе с «Собака.ru» Александр Моисеев, директор Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России (АсНООР). — Мы волновались, что ситуация с коронавирусом, то что происходит на Украине, падение доходов населения — что все это отзовется на частных школах. Но в этом году, как ни удивительно, мы фиксируем достаточно хороший набор в первые классы. Число учеников не только не уменьшилось, но даже несколько увеличилось».
Как сообщили «Собака.ru» в комитете по образованию Санкт-Петербурга, в прошлом учебном году количество учеников в частных школах города составляло — 11161. В этом оно предположительно вырастет до 12292, хотя окончательные данные будут известны в ноябре. Аналогичная ситуация фиксируется и применительно к частным детским садам. Если в прошлом году их посещало 2492 юных петербуржца, то в этом их воспитанников должно возрасти до 2512.
Тот факт, что кризис не сильно затронул образование, подтверждает также ситуация на рынке труда. Так, даже по сравнению с этим летом спрос на специалистов в области образования в Петербурге растет на 38,9%, рассказала редакции Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. «Петербург обогнал Москву (+31% новых вакансий), Новосибирск (+24%), Краснодар (+20%). В целом на Северо-Западе спрос на учителей и работников дошкольного образования за месяц вырос на 49,5%, соседи в ЦФО разместили 39% новых вакансий. В топ лидеров по спросу на учителей и работников детских садов вошли Новгородская область (+179%), Коми (+148%) и Якутия (+130%)», — объясняет она.
Мария Бузунова
Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад:
«Сфера образования, пусть даже в области частного сектора, в Петербурге развивается достаточно активно и говорить, что она сильно пострадала от влияния текущей кризисной ситуации пока не приходится».
Секрет успеха
Эксперты по-разному объясняют причины успехов частных образовательных учреждений. Так, Дина Данилова, руководительница Британской школы «АСПЕКТ» KRESTOVSKY, рассказывает, что за последний год особенно вырос спрос на школы премиум-сегмента. «Это обусловлено тем, что в городе не так много частных школ, которые могут обеспечить высокий уровень образования», — считает она.
Между тем Татьяна Батукова, директор частной школы «Дипломат» говорит, что рост интереса коснулся самых разных негосударственных школ. Она отмечает роль локдауна 2020 года, к которому государственные школы хуже смогли адаптироваться. «Думаю, все началось в пандемию, — предполагает она, — вероятно, это связано с тем, что удаленка проходила не для всех школ гладко. Это лишь версия, но мы с коллегами увидели, что именно тогда начал повышаться рейтинг частных школ. Пережив этот этап, родители стали активнее приходить и к нам. Сейчас рост еще усилился».
Также с более гибкой работой во время пандемии связывают свою сегодняшнюю популярность и в некоторых частных детсадах. «Как только нас закрыли в 2020 году на карантин, мы запустили онлайн-курсы и удивительным образом у нас [пошел] подъем [посещаемости] после первой волны ковида», — объясняет Светлана Гагарина, директор сети частных детских садов «Новая история».
В то же самое время известный петербургский историк и учитель Лев Лурье считает, что спрос на частное довузовское образование обусловлен несколькими причинами, в том числе бесконечными нововведениями вроде организации «уроков патриотизма» и церемоний подъема флага в школах по понедельникам. «Царство повсеместного идеологического однообразия отталкивает от школы самостоятельно мыслящих учителей. Хотя главным фактором, конечно, является общий кризис образования: у нас не хватает приличных школ среднего уровня, не специализированных, а именно средних, где бы прилично проходили основные предметы программы, где работали бы хорошие учителя. Зарплаты педагогов — мизерные, для многих работа с детьми — вид благотворительности. Хороших микрорайонных школ особенно не хватает в новых районах. Это естественным образом подталкивает родителей к мысли о частном образовании», — объясняет он.
Трудности старые и новые
Впрочем, назвать ситуацию в негосударственном младшем и среднем образовании безоблачной тоже нельзя. Так, практически все собеседники редакции посетовали на традиционную для российских школ сложность с кадрами. «Да, трудности есть – скажем, нехватка учителей ощущается и в частном секторе, потому что это общероссийская проблема», — отмечает Татьяна Щур, генеральный директор ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР».
«В конце прошлого учебного года мы действительно столкнулись с необходимостью поиска кандидатов на вакантные должности иностранных преподавателей, в связи с отъездом некоторых коллег на родину», — рассказала Дина Данилова из Британской школы «АСПЕКТ», KRESTOVSKY, оговорившись, что «на сегодняшний день, штат российских и иностранных педагогов укомплектован с профицитом».
Также частному образованию приходится адаптироваться к инфляции. Практически все руководители частных школ и детских садов, с которыми удалось побеседовать в ходе подготовки материала, рассказали, что им пришлось поднят в 2022 году увеличивать стоимость обучения. «Пришлось поднимать цены, хоть и на меньшую величину, чем инфляция. Продукты поднялись (а ведь мы готовим сами), все платежи поднялись, даже интернет стал дороже», — признается Дарья Рыжикова, директор частного детского сада «Симба».
Столкнулись частные образовательные организации и с отъездом учеников, семьи которых в последние полгода решили покинуть страну. Впрочем, такой отток невелик. «У нас было несколько семей, которые уехали, программисты в основном. Но сказать, что это прямо жесткий, нельзя. На 60 детей, трое уехали», — объясняет Светлана Гагарина из сети детских садов «Новая история».
Новые перспективы
Впрочем, большинство экспертов уверено, что несмотря на вышеупомянутые сложности, негосударственные начальное и среднее образование будет активно развиваться. «Думаю, что сейчас частные школы будут завоевывать лидирующие позиции, потому что чувство ответственности у нас выше, чем в обычных школах. Поэтому более высокие баллы по ЕГЭ и ОГЭ», — предполагает Татьяна Батукова, директор частной школы «Дипломат».
В свою очередь генеральный директор ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» Татьяна Щур считает, что бурного роста частных школ в ближайшем будущем ждать не стоит. По ее мнению, в регионе ситуация будет стабильной. «Предложение полностью перекрывает спрос, и нет впечатления, что в ближайшей перспективе что-то изменится» — говорит она, добавляя, что спрос на негосударственные частные сады, напротив, в ближайшее время станет еще больше.
С последним утверждением согласна и Дарья Рыжикова, директор частного детского сада «Симба». «Государственных детских садов не хватает, а те, что есть, переполнены — объясняет она. — У меня недавно двое деток [из группы] ушли в надежде на то, что им дали место в государственном детском саду. Но уже сейчас их мама звонит и со слезами просится назад. Там сейчас 42 ребенка в группе, что очень тяжело для детей, которые привыкли, что у нас в группе не больше 15».
«Конечно, очень многое будет зависеть от ситуации в стране в целом, которая становится все сложнее и сложнее — высказывает свое мнение Александр Моисеев, директор Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России (АсНООР). — Если будет какая-то стрессовая ситуация для общества, то она скажется и на нас. Но в целом, последние 30 лет в частном образовании убедили меня в том, что оно нужно людям и будет существовать. Хорошо оно будет жить или находиться в угнетенном состоянии, но оно будет. А дальше, если все в стране будет хорошо, то и у нас будет хорошо».
Лев Лурье
Историк, учитель:
«Если не будет каких-то предпринято решительных мер, а я пока не вижу, чтобы резко увеличивали траты на народное образование, так чтобы сюда пришли знающие и умеющие преподавать люди, государственное образование будет в таких условиях гнить, а людей все больше будут привлекать частные школы».
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