Отмены гастролей, санкции и новая волна COVID-19: как все это влияет на театральный Петербург?

Собеседники редакции отмечают и другое наследие пандемии — за последние два года петербуржцы стали реже покупать билеты заранее, и пока эта тенденция сохраняется. «Раньше мы могли рассчитывать загрузку мероприятия за 5—7 дней и иметь продажи заранее. Сейчас же большое количество билетов приобретается в день спектакля, за 2—3 часа до начала. В связи с таким коротким периодом продаж мы, к сожалению, не всегда успеваем предпринять необходимые меры для достижения оптимального финансового результата», — рассказывает Сергей Морозов из Театра «На Литейном».

Но самое главное, что коронавирус, который многие обыватели стали считать побежденным, судя по всему, вновь набирает силу, что может привести к новым ограничениям, в том числе на посещение массовых мероприятий. Все это неизбежно сказывается и на театрах.

«В последние недели наш театр полностью отражает ситуацию в городе, — отмечают в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке. — У нас заболевают сотрудники и, конечно, артисты. Все сотрудники и зрители ежедневно проходят контроль температуры на входе в театр. Все в коллективе, у кого закончился срок вакцины, проходят ревакцинацию. Мы используем экспресс-тесты, чтобы оперативно выяснить, болен ли кто-то из артистов или сотрудников постановочной части. Для общего пользования в театре установлены санитайзеры. Других специальных мер мы пока не предпринимаем, будем действовать в соответствии с решением властей. В случае возвращения ограничений, конечно, посещаемость театра может упасть».