Когда в Россию вернутся гастроли западных звезд? На чьи концерты мы будем ходить в ближайшее время?

В декабре 2019-го у российских меломанов была масса поводов ждать наступления нового года. 2020-й должен был подарить нам концерты легендарных поп-панков Green Day, культовых альтернативных рокеров Pixies, а еще выступления Ленни Кравица, Эрика Клэптона, рэпера A$AP Rocky и множества других. Однако пандемия коронавируса внесла корректировки в эти планы. Большие шоу пришлось переносить на 2021-й, а затем и на 2022 год.

Зимой этого года, когда очередная волна заболеваемости пошла на спад, фанаты уже стали надеяться на то, что все же увидят своих кумиров. Однако после 24 февраля переносившиеся ранее выступления вовсе стали отменяться. Теперь западные звезды приедут в Россию, вероятно, нескоро.