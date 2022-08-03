Когда в Россию вернутся гастроли западных звезд? На чьи концерты мы будем ходить в ближайшее время?

Вот уже два с половиной года в России практически не проходят крупные концерты зарубежных звезд. Коронавирус, санкции, политический кризис, даже внутренние стоп-листы — причин сразу несколько. Какую музыку мы теперь будем слушать в клубах и на стадионах? Когда к нам вернутся мировые звезды? И получат ли в этих условиях молодые российские группы шанс? Разбираемся в этих вопросах вместе с продюсерами, организаторами концертов и представителями площадок.
В декабре 2019-го у российских меломанов была масса поводов ждать наступления нового года. 2020-й должен был подарить нам концерты легендарных поп-панков Green Day, культовых альтернативных рокеров Pixies, а еще выступления Ленни Кравица, Эрика Клэптона, рэпера A$AP Rocky и множества других. Однако пандемия коронавируса внесла корректировки в эти планы. Большие шоу пришлось переносить на 2021-й, а затем и на 2022 год.
Зимой этого года, когда очередная волна заболеваемости пошла на спад, фанаты уже стали надеяться на то, что все же увидят своих кумиров. Однако после 24 февраля переносившиеся ранее выступления вовсе стали отменяться. Теперь западные звезды приедут в Россию, вероятно, нескоро.
Жизнь после отмен
Окончательные отмены перенесенных с 2020 года шоу стали ударом не только для фанатов артистов, но и для концертной индустрии. Владимир Зубицкий, председатель совета директоров Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, в беседе с редакцией «Собака.ru» характеризует текущее положение дел в отрасли как «ужасное».
«Ничего похожего на то, что происходит сейчас, не было много-много лет, — отмечает Зубицкий, — отменены практически все большие концерты, почти не проводятся фестивали. И это при том, что мы только вышли из пандемии, где наша отрасль была одной из самых пострадавших, и думали, что будет хоть что-то, [что позволит индустрии восстановиться]».
В том же ключе рассуждает и Илья Бортнюк, продюсер фестиваля STEREOLETO. «Два года нас убивали, а потом добили», — говорит он. По его словам, внешне отрасль может выглядеть нормально, но это впечатление обманчиво. «Может показаться, что концерты есть, но в реальности рынок упал процентов на семьдесят, по сравнению с тем, что было до ковида», — добавляет Бортнюк.
А вот Влада Заморина, арт-директор клуба А2, напротив, смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом. «Мы рассчитываем впервые с 19-го года провести относительно полноценный осенний сезон. Наконец сняты ковидные требования, связанные с ограничениями по вместимости, рассадкой и так далее, что дает артистам нашего формата провести настоящий концерт. Загрузка, конечно, несравнима с тем, что было раньше — в 2019 году за ноябрь мы приняли 28 мероприятий. Но по сравнению с ноябрем 2021, когда у нас прошло всего 5 концертов, ситуация значительно улучшилась», — поясняет она.
Ждать ли западных звезд?
Есть ли шанс, что большие заграничные артисты в скором времени вернутся на российскую сцену? На этот вопрос опрошенные «Собака.ru» эксперты отвечают диаметрально противоположным образом. Так, Михаил Шурыгин президент группы компаний NCA, полагает, что это произойдет «даже раньше, чем мы можем подумать».
Андрей Прокофьев, генеральный директор концертного агентства Northern Sound, напротив, смотрит на эту перспективу скептически. «Туров крупных иностранных артистов, скорее всего, не будет. Даже после того, как политическая обстановка стабилизируется, мы вряд ли сразу же вернемся к прежнему объему концертов с участием иностранных исполнителей», — считает он.
Влада Заморина
Арт-директор клуба А2:
«Когда речь идет о концертах крупных иностранных звезд с момента принятия решения до выхода артиста на сцену в среднем проходит 10-11 месяцев. Сейчас такие решения, насколько мне известно, не принимаются. Так что считайте сами, скоро или не очень [мы сможем увидеть такие выступления в Петербурге]».
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Ионов, создатель петербургского клуба «Ионотека», считает, что с уверенностью говорить о возможности или невозможности возвращения зарубежных артистов на российскую сцену пока преждевременно. «Понятно, что прежней ситуации достаточно открытого рынка, куда активно приезжали зарубежные артисты уже не будет, — констатирует он, — но я не могу сказать, что теперь нас ждет полная отмена. Наши граждане нашли обходные пути, чтобы путешествовать по миру, могут найти их и зарубежные артисты, другой вопрос, согласятся ли они на это, только время покажет», — говорит он.
В этих условиях можно было бы предположить, что промоутеры и организаторы концертов могут обратить внимание на музыкантов из других стран: Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Однако в беседе с редакцией эксперты высказали сомнение в том, что выступления исполнителей из этих регионов могут заполнить место, освободившееся после ухода западных исполнителей. «Мне кажется, что эту нишу, скорее, займут российские артисты, которые гораздо ближе народу и пишут сейчас разнообразную музыку», — полагает еще один лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», генеральный продюсер Радио Рекорд и VK Fest Андрей Резников.
Кого же мы будем слушать?
В сложившихся обстоятельствах российские клубы и концертные площадки будут заполняться в основном усилиями отечественных артистов, уверены собеседники редакции. Некоторые из них полагают, что это дает шанс малоизвестным местным исполнителям заявить о себе. «Очевидно, что на фоне падения конкуренции, как никогда увеличиваются возможности для молодых музыкантов, причем всех жанров и направлений», — думает Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA.
В том же духе высказывается и создатель «Ионотеки» Александр Ионов. «Я, может быть, шокирующую для всех вещь скажу, но я вижу какой-то даже позитив. Русские люди смогут больше концентрироваться на отечественных исполнителях. Конечно, "Чайф" не заменит Radiohead, но развитие молодых исполнителей может оказаться более стремительным. К нам не будут приезжать молодые гаражные группы из Европы и США, и вместо них будут концерты наших молодых исполнителей того же уровня и их будет легче заметить», — считает Ионов.
С этим категорически не согласен Илья Бортнюк, продюсер фестиваля STEREOLETO. «Есть такое мнение, что сейчас освободилось место, и артисты из маленьких клубов станут известными. Что касается молодых артистов, небольших клубов — там в общем ничего не изменилось. И там всегда происходило и будет происходить самое интересное. Рост популярности артиста не зависит от "освобождение места", это связано с талантом артиста, правильным менеджментом, благоприятной средой. Здесь не работает схема "группа Alt-J не приедет в Россию, поэтому ее место займет российский артист Х". Более того, в 2019 году, когда было больше медиа, когда были Spotify и Apple Music, у молодых российских исполнителей было больше возможностей для роста. Среда была более благоприятной», — полагает он.
В целом же, большинство опрошенных экспертов полагают, что главными событиями российской сцены останутся концерты уже известных российских исполнителей. «Если в 2019 году в Лужниках был Rammstein, Metallica и Muse, то в этом году был Лепс, "Руки вверх", "Баста" и ещё будет "Ленинград", вот на них и будем ходить», — констатирует Владимир Зубицкий из Ассоциации КТиБО.
Те, кого нельзя называть
Учитывая важность российских звезд для концертной индустрии, отмена выступления каждой из них является ударом по отрасли. Между тем, существует целый ряд артистов, которые не играют на российских площадках после 24 февраля. СМИ даже писали о существовании списка «нежелательных» музыкантов. Хотя опрошенные редакцией участники рынка говорят, что не сталкивались с таким перечнем. «Лично мне такой список никто не присылал», — говорит Михаил Шурыгин, глава NCA.
По словам генпродюсера Радио Рекорд и VK Fest Андрея Резникова, в индустрии «более или менее известно, какие артисты не выступают», отмечая, что многие из них «сами отказываются от выступлений». «Это печально, прежде всего, для их аудитории», — говорит он.
«Списка как такового в виде бумаги с печатью, с подписями нету, — объясняет Илья Бортнюк, продюсер фестиваля STEREOLETO, — по крайней мере я его не видел. Но есть артисты, которым не дают выступать. Я сам ощутил это, еще года полтора назад, сейчас таких музыкантов стало больше». При этом Бортнюк назвал музыкантов, которые сейчас не могут выступать, «цветом индустрии».
Что будет с отраслью?
«Возможно сейчас влияние санкций и геополитического кризиса для далеких от концертной индустрии людей и не так заметно, но осенью и весной следующего года истощение рынка станет более очевидным, — говорит Андрей Прокофьев, возглавляющий концертное агентство Northern Sound. — С большой долей вероятности мы столкнемся с нехваткой развлекательного контента. И это справедливо не только для концертной сферы — это уже затронуло и ночные мероприятия, и кино, и многие другие отрасли. Существует риск стагнации — как минимум, это один из вариантов развития событий».
Непростые времена для отрасли прогнозирует и Владимир Зубицкий, из Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций. Концертной индустрии угрожает новая волна заболеваемости коронавирусом. Кроме того, добавляет он, не решена проблема возврата денег за отмененные выступления западных артистов. «Мы же в 2019 году выплатили артистам гонорары, потом из-за пандемии концерты сдвигались, а теперь из-за санкций мы не можем вернуть эти деньги, [чтобы выплатить компенсацию зрителям]. Причем артисты, промоутеры согласны, но иностранные банки не готовы совершать транзакции», — отмечает Зубицкий. Он предупреждает, что из-за финансовых проблем в ближайший год в России может закрыться как минимум 50% компаний-организаторов концертов.
В этих условиях рынок ждет консолидация, когда крупные игроки будут постепенно поглощать или вытеснять мелких, полагает генпродюсер Радио Рекорд и VK Fest Андрей Резников. Впрочем, добавляет он, концертная индустрия не исчезнет. Хотя, признает он, число фестивалей сократится. «Фестивалей однозначно станет меньше, особенно тех, которые делали ставку на зарубежных артистов. В привычном виде они перестанут существовать, а сохранять при этом бренд вряд ли имеет смысл», — поясняет он.
И все же концертная отрасль приучена выживать и быстро восстанавливаться после потрясений, напоминает Влада Заморина, арт-директор клуба А2. «Времена сейчас конечно очень непростые, но я надеюсь, что нас не ждут новые беды, все выживут, и никто не закроется», — говорит она.
Также со сдержанным оптимизмом в будущее смотрит и Александр Ионов, создатель петербургского клуба «Ионотека». «Я родился и вырос в СССР, мне 48 лет, и прекрасно понимаю, как работает железный занавес, ограничения и так далее. В Советском Союзе было множество проблем, но с творчеством и музыкальной культурной составляющей все было просто замечательно, у нас осталось в этом смысле огромное наследие», — заключает он.
Комментарии (0)