Треть россиян считает, что Солнце крутится вокруг Земли. Как такое возможно? И что это говорит о поколении ЕГЭ и советском образовании?

На днях ВЦИОМ опубликовал шокирующие данные. Согласно опросу социологов, каждый третий россиянин убежден, что не Земля крутится вокруг Солнца, а, напротив, дневное светило вращается вокруг нашей планеты. Результаты исследования перепечатали многие СМИ, они стали поводом для мрачных шуток и мемов. По просьбе редакции «Собака.ru» эксперт Центра научной коммуникации Университета ИТМО, преподаватель НИУ ВШЭ Илья Стахеев написал колонку о том, что на самом деле значат эти результаты, что они говорят об отечественной системе образования и поколении TikTok. Спойлер: все совсем не так, как можно было бы подумать!
«Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли»— эта новость со ссылкой на исследование ВЦИОМ разлетелась по СМИ. Многие медиа вынесли эту громкую фразу в заголовки. И это неудивительно, такова логика современных медиа. Однако давайте присмотримся к результатам опроса повнимательнее (между прочим, касался он не только вопросов движения небесных тел, а научной грамотности в целом). Они нам могут сказать несколько очень важных вещей.
Во-первых, наибольшим уровнем научной грамотности обладают молодые, те самые люди, которых презрительно именуют «поколением ЕГЭ», упрекают в клиповом сознании и обвиняют в том, что ответ на любой вопрос они гуглят, вместо того чтобы запомнить. Именно участники опроса в возрасте 18-24 лет дали больший процент правильных ответов (61% респондентов в этой возрастной группе дали правильные ответы на 5 из 6 вопросов исследования). А вот люди пожилого возраста справились хуже (в группе старше 60 лет 33% давали не более 2 правильных ответов). А ведь они получили «самое лучшее в мире советское образование», которое так часто предлагают в последнее время вернуть. Это довольно любопытный результат.
Во-вторых, я бы отметил разницу в медиапотреблении. Низкий уровень научной грамотности коррелирует с просмотром телевизора, высокий — с использованием интернета. И это вовсе неудивительно — YouTube переполнен различными просветительскими роликами и лекциями. Всего этого контента нельзя увидеть на ТВ, особенно в прайм-тайм. Некоторые же каналы и вовсе транслируют антинаучные передачи о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне. На это можно возразить, что и в Сети такого добра навалом, однако получается, что сетевое медиапотребление лучше учит критическому отбору источников информации.
В-третьих, опрос показывает насколько сильно в нашей стране региональное неравенство, в том числе на уровне образования. Россия городов-миллионников разительно отличается от России маленьких городов и поселков городского типа, где почти нет образовательных центров, а если вузы и присутствуют, то, увы, они сильно уступают по своим возможностям и уровню центральным.
Дело не только в вузах. Если мы посмотрим на культурную афишу Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, то увидим массу открытых лекций, просветительских мероприятий. Они проходят в общественных пространствах, лекториях, планетариях, «Точках кипения». Чем дальше от крупнейших городов, тем меньше таких мест можно встретить. Результаты опроса прекрасно иллюстрируют то, к чему это приводит.
Но есть и еще один, четвертый, вывод, который можно сделать из данных ВЦИОМ. Несмотря ни на что уровень научной грамотности растет. Исследование проводилось уже три раза: в 2007, в 2011 и сейчас. Как показали результаты этого года, за 15 лет в два раза сократилась доля тех, кто считает, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить (в 2007 году так считало 14%, теперь — только 7%). Почти на треть сократилось количество людей, убежденных, что ГМО вызывает рак (44% сейчас против 67% в 2007 году).
И все же, спросите вы меня, почему так много людей до сих пор убеждены в том, что Солнце вращается вокруг Земли? Более того, за 15 лет доля таких людей выросла на 7 процентных пунктов. Ответов на этот вопрос может быть несколько: сложные перипетии вокруг включения и невключения астрономии в школьную программу; рост влияния религиозных программ; тот факт, что астрономические знания в наименьшей степени влияют на нашу повседневную жизнь. Возможно, дело в том, что некоторые, отвечая на этот вопрос, просто перепутали.
В любом случае как человек, давно занимающийся социологией и научной коммуникацией, я хотел бы выступить в защиту людей, которые точно не являются такими дремучими глупцами, какими их пытаются представить некоторые медиа в связи с результатами этого опроса. Хотя, конечно, нельзя не отметить, то влияние, которое до сих пор имеют на представления обывателя о мире гороскопы на последней страничке газеты или в социальных сетях. Возможно, в них тоже причина результатов опроса ВЦИОМ?
И все же исследование вселяет в меня оптимизм. Оно позволяет сделать вывод, пусть и очень робкий, что работа научных коммуникаторов, просветителей приносит свои плоды. Причем именно в тех категориях, на которые нацелена — на студентов, школьников, горожан. Самое время задуматься над расширением этой целевой аудитории: идти в маленькие города, в села, создавать там центры просвещения. Возможно, придется начинать с лекций «Есть ли жизнь на Марсе», как в легендарном фильме «Карнавальная ночь». Но, вероятно, тогда в 2025 году мы получим совсем другие результаты этого же опроса.
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