Треть россиян считает, что Солнце крутится вокруг Земли. Как такое возможно? И что это говорит о поколении ЕГЭ и советском образовании?

«Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли»— эта новость со ссылкой на исследование ВЦИОМ разлетелась по СМИ. Многие медиа вынесли эту громкую фразу в заголовки. И это неудивительно, такова логика современных медиа. Однако давайте присмотримся к результатам опроса повнимательнее (между прочим, касался он не только вопросов движения небесных тел, а научной грамотности в целом). Они нам могут сказать несколько очень важных вещей.

Во-первых, наибольшим уровнем научной грамотности обладают молодые, те самые люди, которых презрительно именуют «поколением ЕГЭ», упрекают в клиповом сознании и обвиняют в том, что ответ на любой вопрос они гуглят, вместо того чтобы запомнить. Именно участники опроса в возрасте 18-24 лет дали больший процент правильных ответов (61% респондентов в этой возрастной группе дали правильные ответы на 5 из 6 вопросов исследования). А вот люди пожилого возраста справились хуже (в группе старше 60 лет 33% давали не более 2 правильных ответов). А ведь они получили «самое лучшее в мире советское образование», которое так часто предлагают в последнее время вернуть. Это довольно любопытный результат.