«Массоны, СПИД и ГМО»: как сразу отличать теории заговоров — объясняет магистр религиоведения СПбГУ Никита Образцов

Согласно ВЦИОМ, 45 % россиян верят, что человечеством управляет мировое правительство, состоящее из западных бизнесменов и политиков, при этом половина тех респондентов имела высшее образование и была финансово обеспечена. Как формируются иррациональные убеждения и почему вера в теории заговора становится популярной — рассказал магистр религиоведения СПбГУ Никита Образцов в «Открытой гостиной», где прошла дискуссия «Очень странные вещи. Во что верят люди XXI века?».
О рациональном и иррациональном мышлении
Теории заговора представляют собой яркий пример иррационального мышления. С этим тезисом согласны многие, но есть проблема — сторонники любой конспирологической версии убеждены, что рациональны именно они. Ведь эти люди мыслят критически, не верят официальным версиям. Чтобы понять, так ли это, разберемся, какое мышление можно считать рациональным, а какое — нет.
Рациональное мышление — мышление, основанное на законах логики, анализе проблемы, систематизации фактов, имеющихся научных данных, отсутствии когнитивных искажений.
Есть несколько проблем, связанных с пониманием рациональности:
- Альтруизм иррационален по своей природе.
- Рациональное мышление может привести к ложным выводам, если научные данные ошибочны.
- Есть точки зрения, отрицающие рациональность как таковую: «Рациональность — мышление колонизаторов». Один из основателей логического позитивизма Готлоб Фреге критиковал позицию, что возможны разные законы логики и считал, что логика — единственное, что может быть объективным.
Иррациональное мышление — держится склонности к генерализации, к упрощению и стереотипам, построено на эмоциях. Человек ищет среди всей информации только ту, что ему нравится. Как обычный человек выбирает только самые спелые и вкусные вишенки, так же действует конспиролог в отношении материалов: если факт подтверждает его гипотезу, его можно использовать, если нет — он отрицается. Это явление называется cherry-picking (от английского — «сбор вишенок»).
Признаки теории заговора:
- наличие тайного плана,
- наличие тайной организации,
- тайная организация желает получить еще больше власти. Встает логичный вопрос: «Если организация настолько могущественная, что может влиять на все процессы в мире и оставаться при этом засекреченной, зачем ей ещё больше власти?».
Аргументация в пользу теории заговора, как правило, неправдоподобна с точки зрения логики и научного знания. Это отличает ее от обычной версии. Например, в «заговоре фальсификаторов» желающих навредить России и скрыть ее подлинную роль в мировой истории должно быть так много, что скрыть это невозможно.
Теории заговора в принципе нельзя опровергнуть. Заговорщики настолько могущественны, что могут утаить коварные планы от кого угодно (кроме самих конспирологов). Но истинность и ложность — не категории конспирологии. Если идти научным путем, их нельзя доказать или оспорить.
Не стоит забывать, что заговоры — это обыденная вещь. Есть в УК РФ статья «Ограничение конкуренции», предусматривающая уголовную ответственность за тайный сговор одних, чтобы добиться особого преимущества над другими.
Чем теория заговора отличается от безобидных убеждений?
Теории заговора — упорядочивание реальности. Множество разных источников неприятностей превращается в единую вражескую силу, и все непонятное легко объясняется установкой «это сделали "Они"». В книге «Недоверчивые умы» Роб Бразерторн пишет: «В них [в теориях заговора] по умолчанию подразумевается, что окончательная истина находится вне досягаемости, за следующими кулисами, ее можно мельком увидеть, но нельзя ухватить. Конспирологическая теория строится на вопросах, не имеющих ответов».
Научная теория — это совокупность упорядоченных фактов, всесторонне объясняющая явление окружающего мира. Она подтверждается множеством корректно организованных исследований. Если факты противоречат ей, возникает повод пересмотреть эту теорию.
Теория заговора предлагает упрощенную модель объяснения. Во всем виноваты «Они». Опора конспиролога — его личные ощущения, стереотипы и когнитивные искажения. И самое главное — факты, которые противоречат теории заговора либо вообще не рассматриваются, либо объясняются как результат действий заговорщиков.
Элементы теории заговора, присутствующие в лженауке
Конспирологическое мышление тесно связано с другими видами иррациональности. Сложно найти псевдонаучную концепцию, которая не опиралась бы на теорию заговора. Приведем примеры:
- Новая хронология. Математики Анатолий Фоменко и Глеб Носовский критикуют общепринятую хронологию. Они считают, что многие события мировой истории «состарены» и нуждаются в новой датировке. Например, знаменитое извержение Везувия, согласно новой хронологии, произошло в XVII веке, а никак не в первом. Существенная часть построений новой хронологии объясняется заговором ученых-историков под руководством династии Романовых, чтобы фальсифицировать события и скрыть правду.
- Младоземельный креационизм — теория, согласно которой возраст Вселенной не превышает 6-7 тысяч лет. Сторонники этой лженауки полагают, что Библию нужно воспринимать как точное отражение реальных событий и толковать буквально. Причем, читают они ее, как правило, не в оригинале, а в английском или русском переводе. Обе «концепции» держатся на заговоре ученых и правительства, совместно скрывающих истинную форму и возраст земли.
- Уфология. Сама по себе уверенность в существование инопланетной жизни вполне рациональна. Проблема в том, что уфология — всегда нечто большее. И заговор правительств с целью сокрыть визит инопланетян — неотъемлемая часть уфологических построений.
- ВИЧ-диссиденты и антипрививочники. Лженаук, связанных с медициной и здоровьем, великое множество. Обязательно у всех присутствует вера в заговор врачей и фармацевтических компаний с целью продать больным дорогостоящие препараты. Подопечным предлагают безопасные и эффективные альтернативы: гомеопатию, целебные травы, записи исцеляющих звуков.
О парадоксе
Заговор не может оставаться тайным технически, если в него вовлечены тысячи человек (организаторы, исполнители, посредники). С этой точки зрения верить в теорию заговора иррационально. Но ее сторонники считают себя носителями рационального мышления, поскольку они задаются вопросами и не верят слепо официальным версиям. Отсюда следуют два подхода: первый — приверженцы теории заговора — адепты рационального мышления, скептики; второй — конспирологическое мышление по природе своей иррационально, поскольку основано на эмоциях, подборе выгодных фактов и интуиции.
На базе эмпирических исследований важно понять, есть ли взаимосвязь между верой в теории заговора и верой в паранормальные явления, псевдонауку, стереотипным мышлением или высоким уровнем когнитивных искажений (например, петух закукарекал — солнце встало). Если нет, значит сторонники демонстрируют иррациональное мышление. Исследование, проведенное Нидерландским психологом Яном-Виллемом ван Пройеном, дает однозначный ответ: конспиролог с большей вероятностью будет подвержен иным иррациональным убеждениям. Он, скорее всего, будет верить в несколько теорий заговора одновременно, даже если они противоречат друг другу.
Статистика
Согласно исследованию газеты «Ведомости» и «Медиалогии» с 1990 по 2017 год самой упоминаемой теорией заговора в российских СМИ является «заговор историков» (всего упоминаний — 60 844 сообщений). На втором месте — СПИД и ВИЧ-диссиденты (15 274 сообщений), а на третьем — «сокрытие информации об опасности ГМО» (20 618 сообщений).
В 2014 году ВЦИОМ провел опрос, согласно результатам которого 45 процентов россиян верят, что человечеством управляет мировое правительство, состоящее преимущественно из западных бизнесменов и политиков. Из них — больше половины респондентов (51 процент) имели высшее образование, а 53 процента — финансово обеспечены.
Как теории заговора могут навредить?
Мы живем в мире, пронизанном конспирологией, и это может стать проблемой. Над «заговором ученых, цель которого — скрыть истинную форму земли» — можно только посмеяться. Но, например, признанная фальшивка — протоколы сионских мудрецов — стала одной из причин массовых еврейских погромов в России в начале XX века и сформировала негативное отношение к народу. В ней повествуется о мировом еврейском заговоре, призванном поработить все человечество. Для достижения коварных целей заговорщики пользуются всеми доступными способами. Чтобы победить, им нужно сломить моральный дух русского народа и уничтожить самодержавие. В заговоре участвуют и масоны, но и они — лишь инструмент. Последствием стали массовые гонения на евреев, в том числе, в нацистской Германии. Поэтому теории заговора не всегда безобидны. А когда речь заходит о здоровье людей, теории заговора могут убивать (в прямом смысле этого слова). И в нашу «ковидную эпоху» конспирология стремительно набирает популярность. Поэтому важно различать рациональные и иррациональные убеждения, а теории заговора от обычных (пусть даже ошибочных) версий.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.