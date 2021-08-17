«Массоны, СПИД и ГМО»: как сразу отличать теории заговоров — объясняет магистр религиоведения СПбГУ Никита Образцов

О рациональном и иррациональном мышлении

Теории заговора представляют собой яркий пример иррационального мышления. С этим тезисом согласны многие, но есть проблема — сторонники любой конспирологической версии убеждены, что рациональны именно они. Ведь эти люди мыслят критически, не верят официальным версиям. Чтобы понять, так ли это, разберемся, какое мышление можно считать рациональным, а какое — нет.

Рациональное мышление — мышление, основанное на законах логики, анализе проблемы, систематизации фактов, имеющихся научных данных, отсутствии когнитивных искажений.

Есть несколько проблем, связанных с пониманием рациональности:

Альтруизм иррационален по своей природе.

Рациональное мышление может привести к ложным выводам, если научные данные ошибочны.

Есть точки зрения, отрицающие рациональность как таковую: «Рациональность — мышление колонизаторов». Один из основателей логического позитивизма Готлоб Фреге критиковал позицию, что возможны разные законы логики и считал, что логика — единственное, что может быть объективным.

Иррациональное мышление — держится склонности к генерализации, к упрощению и стереотипам, построено на эмоциях. Человек ищет среди всей информации только ту, что ему нравится. Как обычный человек выбирает только самые спелые и вкусные вишенки, так же действует конспиролог в отношении материалов: если факт подтверждает его гипотезу, его можно использовать, если нет — он отрицается. Это явление называется cherry-picking (от английского — «сбор вишенок»).