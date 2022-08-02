Каждый третий россиянин убежден в том, что Солнце вращается вокруг Земли. За последние 15 лет приверженцев такого мнения стало только больше.
По данным ВЦИОМ, треть россиян «продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы». Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), и за последние годы этот показатель только вырос — за 15 лет на 7 процентных пунктов. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц: в 2007 году таких было 14%, в 2011-ом — 20%.
«Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет», — отмечают аналитики.
О научной грамотности россиян:
Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более 2 правильных ответов); активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на уровне среднего и ниже (31-55%).
Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%) и старше 45 лет (48-46%), а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%).
Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи (61% среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов), активное потребление интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%).
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