По данным ВЦИОМ, треть россиян «продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы». Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), и за последние годы этот показатель только вырос — за 15 лет на 7 процентных пунктов. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц: в 2007 году таких было 14%, в 2011-ом — 20%.

«Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет», — отмечают аналитики.