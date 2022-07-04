«Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды — это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием «Мое просвещение», на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников», — приводят «Ведомости» слова советника министра просвещения Антона Назарова. Потенциальными поставщиками контента, по его данным, могут стать Госфильмофонд, Гостелерадиофонд, Институт развития интернета, Российское историческое и военно-историческое общества.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк отмечает, что на платформе будет представлен «высококачественный выверенный исторический контент» — в том числе авторские курсы экс-министра культуры России Владимира Мединского «Рассказы из русской истории. XVIII век» и «Петровские времена» о Петре I. Кроме того, общество готово предоставить платформе цикл из нескольких десятков получасовых роликов «по неоднозначным периодам истории России».

Напомним, ранее стало известно, что в России введут уроки исторического просвещения для учащихся начальных классов. На начальном этапе они будут проводиться как киноуроки, а к концу 2022 года школьные учебники истории обновят новейшими событиям. Также Минпросвещения хочет ввести еще один курс по истории России для старшеклассников. В ряде российских вузов, в свою очередь, с начала учебного года будет введен обязательный IT-модуль. Кроме того, обязательными в России сделают программы обучения по общественно-научным предметам.