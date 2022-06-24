В ряде российских вузов вводят обязательный IT-модуль

IT-модули, обучение по которым для студентов будет проходить в обязательном порядке, введут в 106 российских вузах-участниках программы «Приоритет-2030», стартовавшей в мае 2021 года. Как пишут «Ведомости», в Московском политехе с 1 сентября появятся отдельные IT-модули, в рамках которых студенты научатся применению средств программной разработки, аналитике данных и web-технологиям. Также модули могут быть введены, в частности, в Московском городском педагогическом университете, Театральном институте имени Бориса Щукина, Российском медицинском университете имени Пирогова и других вузах.

«Мы считаем целесообразным от программ ДПО прийти к включенности в таком же объеме IT-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам», — заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук. По его словам, подобные обязательные для прохождения IT-модули будут введены в тех вузах, где это востребовано с точки зрения работодателя — в частности, инженерных, медицинских и гуманитарных.

В пресс-службе Минцифры отметили, что оценка цифровых компетенций студентов будет происходить на старте, в ходе обучения, а также по его итогам. Качество программ вузов в рамках проекта будут оценивать передовые эксперты в области IT, которые являются профессионалами в определенной отрасли и представители топовых IT-компаний. Министр цифрового развития Максут Шадаев в свою очередь добавил, что отказаться от IT-модулей вузы не смогут. «Для многих вузов это выглядит как обременение, но выйти из этой работы нельзя», — резюмировал он.