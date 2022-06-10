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Наука и образование

Минпросвещения хочет ввести дополнительный курс по истории России для старшеклассников

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Минпросвещения хочет ввести еще один курс по истории России для старшеклассников. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«Это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал глава ведомства.

Ранее Сергей Кравцов утвердил стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна страны в российских школах. Соответствующий документ подписал глава ведомства. Сам документ пока не опубликован.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сообщил он.

Напомним, историческое просвещение для первоклашек начнется с нового учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

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