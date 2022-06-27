Программы обучения по общественно-научным предметам сделают обязательными в России

О том, что программы обучения по ряду общественно-научных предметов общего образования могут стать едиными и обязательными, а не примерными, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к законопроекту о «дебюрократизации» российского образования. Вплотную к его подготовке приступили в начале 2022 года с целью «освободить школы от лишней бумажной работы».

«Эту проблему в качестве ключевой обозначают около 67% учителей страны. Сегодня список того, что учитель должен заполнять, состоит из 49 позиций! Плюс дублирование электронной и бумажной отчетности, отсутствие интеграции электронных систем и четкого перечня требуемых ведомствами документов, избыточность запросов, в том числе формирование отчетности «про запас». И это лишь часть проблем!» — отмечала тогда председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В рамках разрабатываемых поправок планируется не только привести ряд предметов к обязательности их изучения в школах, но и ввести процедуру госзаказа на разработку учебников по каждой из программ и требование к утверждению коллектива их авторов. При этом, как считают участвующие в разработке поправок депутаты Госдумы, вариативность при разработке программ обучения может создавать хаос.

Напомним, ранее стало известно, что в России введут уроки исторического просвещения для учащихся начальных классов. На начальном этапе они будут проводиться как киноуроки, а к концу 2022 года школьные учебники истории обновят новейшими событиям. Также Минпросвещения хочет ввести еще один курс по истории России для старшеклассников. В ряде российских вузов, в свою очередь, с начала учебного года будет введен обязательный IT-модуль.