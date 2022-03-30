Милонов предложил сдавать дипломные работы в вузах в этом году в электронном виде

«Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита [бумаги] будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица. […] Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе», — говорится в тексте обращения Милонова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Напомним, ранее Милонов также предложил приостановить деятельность коллекторов в России. По его мнению, в условии санкций их работа «негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан».

В 2020 году Виталий Милонов предложил помечать астрологические прогнозы, которые размещаются в СМИ, как фантазийные и лживые. В 2019-ом зачитал рэп (да-да!) на минус трека «Пуля дура» Хаски, в котором заступился за хип-хоп-артистов и заявил, что позерство и пропаганда — «не для него». В 2018-ом предложил установить высокие пошлины и сборы на продажу срубленных елок. А в 2017 году Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы и неуспеваемость.

Ранее депутат прошел с «инспекцией» по петербургским борделям. В частности, Милонов попытался вести диалог с секс-работницей и «предрек» ей насильственную смерть, если она продолжит свою деятельность. А еще раскритиковал День святого Валентина и потребовал запретить его праздновать.