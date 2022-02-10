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Милонов прошелся по петербургским борделям с «инспекцией» и «предрек» секс-работнице смерть от рук маньяка

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прошел с «инспекцией» по петербургским борделям. В выпуске шоу, который вышел на YouTube-канале «RT Россия», парламентарий пытается вести диалог с секс-работницей и «предрекает» ей насильственную смерть, если она продолжит свою деятельность.

Скриншот YouTube

«Знаете, что очень часто бывают такие вещи, что девушки подобных профессий заканчивают где-то в канаве с перерезанным горлом. Какой-то маньяк-насильник затащит вас, воспользуется и убьет. А в Петербурге еще велика вероятность, что и расчленит», — заявил Милонов.

В выпуске депутат проходится по борделям не в одиночестве, а вместе со съемочной группой и сотрудниками полиции. К утру 10 февраля тег «Милонов» попал в тренды Twitter. В соцсетях и в комментариях под видео пользователи оставляют в основном негативные отзывы. Кто-то обвиняет Милонова в унижении женщин, кто-то отмечает, что секс-индустрия процветает в том числе и из-за низких зарплат в стране, с которыми и должен бороться парламентарий.

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