Милонов предложил приостановить деятельность коллекторов в России в условиях санкций

Депутат Госдумы и Заксобрания Петербурга Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторов в России. По его мнению, в условии санкций их работа «негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан».
О необходимости приостановить деятельность коллекторских организаций в России, цитата по RT:
Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся «выбиванием» банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России.
Как отмечает Милонов, уход и приостановка деятельности ряда западных коммерческих компаний с российского рынка могут спровоцировать снижение доходов граждан, которые работали в этих организациях. В свою очередь россияне, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по независящим от них причинам.
Напомним, в 2020 году Виталий Милонов предложил помечать астрологические прогнозы, которые размещаются в СМИ, как фантазийные и лживые. В 2019-ом зачитал рэп (да-да!) на минус трека «Пуля дура» Хаски, в котором заступился за хип-хоп-артистов и заявил, что позерство и пропаганда — «не для него». В 2018-ом предложил установить высокие пошлины и сборы на продажу срубленных елок. А в 2017 году Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы и неуспеваемость.
Ранее депутат прошел с «инспекцией» по петербургским борделям. В частности, Милонов попытался вести диалог с секс-работницей и «предрек» ей насильственную смерть, если она продолжит свою деятельность. А еще раскритиковал День святого Валентина и потребовал запретить его праздновать.
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