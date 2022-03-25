Милонов предложил приостановить деятельность коллекторов в России в условиях санкций

Виталий Милонов О необходимости приостановить деятельность коллекторских организаций в России, цитата по RT: Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся «выбиванием» банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России.

Как отмечает Милонов, уход и приостановка деятельности ряда западных коммерческих компаний с российского рынка могут спровоцировать снижение доходов граждан, которые работали в этих организациях. В свою очередь россияне, которые имеют банковские кредиты, могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по независящим от них причинам.