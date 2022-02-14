💔 Милонов раскритиковал День святого Валентина и потребовал запретить его праздновать

О Дне святого Валентина, цитата по РИА «Новости»:

Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни.