💔 Милонов раскритиковал День святого Валентина и потребовал запретить его праздновать

Депутат Госдумы и Заксобрания Петербурга Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина. Его празднование, по мнению политика, должно быть под запретом — как минимум в школах и государственных учреждениях.
Виталий Милонов
О Дне святого Валентина, цитата по РИА «Новости»:
Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни.
Отдельно Милонов отметил: День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.
Напомним, накануне Виталий Милонов прошел с «инспекцией» по петербургским борделям. В частности, депутат попытался вести диалог с секс-работницей и «предрек» ей насильственную смерть, если она продолжит свою деятельность.
В 2020 году Виталий Милонов предложил помечать астрологические прогнозы, которые размещаются в СМИ, как фантазийные и лживые. В 2019-ом зачитал рэп (да-да!) на минус трека «Пуля дура» Хаски, в котором заступился за хип-хоп-артистов и заявил, что позерство и пропаганда — «не для него». В 2018-ом предложил установить высокие пошлины и сборы на продажу срубленных елок. А в 2017 году Милонова отчислили из Духовной академии за прогулы и неуспеваемость.
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