Санкт-Петербургский государственный экономический университет уйдет на «удаленку» с понедельника, 21 июня. «В связи с последними указаниями от Правительства РФ и ухудшением эпидемиологической обстановки, наш ВУЗ также переходит на дистанционный формат с 21 июня. Экзамены будут проходить также по расписанию с применением прежних программ дистанционного обучения», — сообщается в группе студсовета СПбГЭУ.

Напомним, 14 июня Министерство просвещения России рекомендовало всем подведомственным вузам перейти на дистанционный формат обучения — в том числе и в Петербурге. Соответствующее письмо было разослано руководителям образовательных организаций.

Напомним, в Москве студенты будут сдавать сессию и защищать дипломы в дистанционном формате. Такое решение было принято из-за роста случаев заболевания коронавирусом в городе и объявления мэра Москвы Сергея Собянина о нерабочих днях. В Петербурге также ввели дополнительные ограничения по коронавирусу. Распоряжение об этом уже подписал губернатор города Александр Беглов.