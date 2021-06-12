Власти Москвы объявили длинные выходные с «сохранением заработной платы» и ввели ограничения для общепита

В Москве решили сделать нерабочими девять дней подряд, при этом с 15 по 19 июня — с сохранением заработной платы. Об этом заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», — написал Собянин в своем официальном блоге. Мэр уточнил, что длинные выходные в общей сложности будут длиться девять дней —с 12 по 20 июня 2021 года.
Такое решение связано с пиковыми показателям новых случаев заражения коронавирусом в столице России. По словам Собянина, они достигли пиковых значений прошлого года. Ситуация с коронавирусом резко осложнилась за последнюю неделю, добавил мэр.
Помимо этого, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте от 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями (при условии, что они не привились от COVID-19.
С этого же дня и до 20 июня вводятся дополнительные ограничения. Так, ночью будет приостановлены работа общественного питания (за исключением доставки и обслуживания на вынос), оказание бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Также жители Москвы не смогут посещать зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты.
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