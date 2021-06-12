Власти Москвы объявили длинные выходные с «сохранением заработной платы» и ввели ограничения для общепита

Помимо этого, с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте от 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями (при условии, что они не привились от COVID-19.

С этого же дня и до 20 июня вводятся дополнительные ограничения. Так, ночью будет приостановлены работа общественного питания (за исключением доставки и обслуживания на вынос), оказание бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке. Также жители Москвы не смогут посещать зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты.