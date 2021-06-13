Вузы Москвы проведут сессии и аттестации дистанционно

Речь идет о МГУ, Высшей школы экономики и МГТУ имени Баумана. «Оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит по приказу ректора пройдет в онлайн-формате», — говорится в сообщении МГУ. Как следует из указа ректора Виктора Садовничего, работать очно смогут лишь те сотрудники МГУ, «деятельность которых критически важна для обеспечения функционирования» при соблюдении эпидемиологических правил.

В ВШЭ часть экзаменов проведут онлайн, «даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание». «Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер», — отметили в вузе.

В Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана также решили провести сессию и государственную итоговую аттестации дистанционно. Решение ректора действует с 15 по 19 июня, при этом «о дальнейшей форме работы МГТУ будет известно к концу следующей недели».