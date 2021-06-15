Минпросвещения рекомендовало вузам Петербурга перейти на «удаленку»

Как пишет «Фонтанка», в письме от 14 июня говорится, что в целях противодействия распространению коронавируса департамент рекомендует подведомственным Минпросвещения вузам с 14 по 20 июня проводить обучение, принимать экзамены и зачеты с применением дистанционных технологий. Минобразования подчиняются только педагогические вузы. В подведомственные Минобрнауки университеты аналогичные рекомендации не приходили.

Также в министерстве просят «минимизировать очное присутствие работников» и организовать их работу в удаленном формате. Сохранять очное присутствие рекомендуется только сотрудникам, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры организаций.

Пока что информацию подтверждают только источники в петербургском РГПУ имени Герцена, заявляя, что вуз переходит на дистанционный формат. При этом в учебном заведении не исключают, что «удаленка» продлится не до 20 июня, а до конца учебного года.

Напомним, в Москве студенты будут сдавать сессию и защищать дипломы в дистанционном формате. Такое решение было принято из-за роста случаев заболевания коронавирусом в городе и объявления мэра Москвы Сергея Собянина о нерабочих днях. В Петербурге также вводят дополнительные ограничения по коронавирусу. Распоряжение об этом уже подписал губернатор города Александр Беглов.