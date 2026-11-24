Победитель в номинации «Лучший реализованный проект реставрации»

Историческое убранство Китайского зала уничтожили во время Великой Отечественной войны. Его восстановление стало финальным этапом проекта «Екатерина II. Личное пространство», который музей-заповедник «Царское Село» реализует с 2019 года при поддержке «Газпрома».

Самой масштабной частью работ стало воссоздание 155 лаковых панно общей площадью около 170 квадратных метров. Над ними два года трудились петербургские реставраторы и мастера из Пекина, использовавшие традиционные китайские техники. В проекте участвовали пекинская художественная компания «Синьсинши» и Царскосельская янтарная мастерская. Кроме того, в интерьере восстановили расписные люстры из бронзы и фарфора в стиле шинуазри. После реставрации зал вновь открыли для посетителей 4 июня 2026 года.