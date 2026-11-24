Международная архитектурная премия «Золотой Трезини» прошла в Петербурге в девятый раз. Ее итоги подвели 20 ноября. Среди лауреатов оказались сразу пять проектов восстановления и приспособления исторических зданий в Петербурге и Ленинградской области. Рассказываем, чем они примечательны.
Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца
Победитель в номинации «Лучший реализованный проект реставрации»
Историческое убранство Китайского зала уничтожили во время Великой Отечественной войны. Его восстановление стало финальным этапом проекта «Екатерина II. Личное пространство», который музей-заповедник «Царское Село» реализует с 2019 года при поддержке «Газпрома».
Самой масштабной частью работ стало воссоздание 155 лаковых панно общей площадью около 170 квадратных метров. Над ними два года трудились петербургские реставраторы и мастера из Пекина, использовавшие традиционные китайские техники. В проекте участвовали пекинская художественная компания «Синьсинши» и Царскосельская янтарная мастерская. Кроме того, в интерьере восстановили расписные люстры из бронзы и фарфора в стиле шинуазри. После реставрации зал вновь открыли для посетителей 4 июня 2026 года.
Дом Кочубея («Дом с маврами»)
Победитель в номинации «Лучший реализованный проект приспособления объекта культурного наследия»
Особняк середины XIX века на Конногвардейском бульваре — редкий для Петербурга пример усадебной архитектуры в стиле неоренессанс. Его фасад украшает резная ограда с четырьмя мраморными бюстами мавританок. За свою историю здание успело побывать жилым домом, помещением военного трибунала и косметической поликлиникой. В 2014 году его передали городской администрации.
Реставрация и приспособление особняка завершились в 2025 году после двух с половиной лет работ. Специалисты компании «ПСБ «ЖилСтрой», которые также обновляют Музыкальный театр имени Шаляпина, восстановили фасады, чугунные ворота, лепнину, росписи, скульптуры, лестницы и деревянные элементы интерьеров. Также воссоздали альфрейную живопись, обновили кровлю и инженерные коммуникации. Часть помещений приспособили под офисы. В итоге здание передали Генеральной прокуратуре России. Архитектурный проект подготовило бюро «Студия 44».
Церковь Георгия в Старой Ладоге
Победитель в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения»
Церковь Георгия — памятник домонгольской архитектуры XII века, относящийся к новгородской архитектурной школе. Федеральный памятник архитектуры известен не только древними архитектурными формами, но и фресками, созданными греческими и русскими мастерами. За свою историю здание неоднократно перестраивали. Реставрировать его начали еще в начале XX века, а затем работы продолжались в 1920-х, 1950-х и 1990-х годах.
Новый этап восстановления пришелся на 2024–2025 годы. Реставраторы обновили известковую штукатурку и кладку, укрепили северную стену, восстановили оконные и дверные заполнения, частично заменили медную кровлю и отремонтировали крест. Работы помогли вернуть фасадам исторический облик и обеспечить сохранность древних фресок внутри храма. Автор проекта — С. В. Лалазаров из компании «Рестпроект». А воплощали его в жизнь специалисты компании «Возрождение Петербурга» под руководством Петра Щедрина (лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» — 2025).
Покровская церковь на Боровой
Победитель в номинации «Лучший проект, реализованный в традициях ленинградской школы реставрации»
Храм на Боровой улице построили в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова. На его возведение жертвовали деньги и фабриканты, и рабочие окрестных предприятий. В архитектуре церкви соединились византийские мотивы и декоративные элементы московского и ярославского зодчества XVI–XVII веков. Высокая колокольня делала храм одной из заметных архитектурных доминант района.
В 1930-е годы церковь закрыли: колокольню разобрали, купола снесли, а в здании разместили промышленные цеха. Восстановление памятника федерального значения заняло девять лет. Работы проводили по программе КГИОП за счет городского бюджета. Реставраторы устранили аварийное состояние здания, воссоздали пять куполов и колокольню, а также вернули фасадам богатую отделку с полихромными майоликовыми изразцами. Автор проекта — ООО «Модуль», который также работает над реставрациями Владимирского собора, Князь-Владимирского собора и дома Трейберга.
Старое Шале в Павловском парке
Победитель в номинации «Лучший проект, реализованный в традициях ленинградской школы реставрации»
Павильон построили в 1780 году. Он стал одной из ранних построек Павловского парка: снаружи здание напоминало простую сельскую хижину с соломенной крышей, а внутри находился богато украшенный зал с росписями художника А. Ф. Г. Виолье. Во время немецкой оккупации Павловска павильон был уничтожен. Первый проект его восстановления подготовили еще в 1964 году архитекторы-реставраторы С. В. Попова-Гунич и Е. Н. Петрова, однако тогда воплотить его не удалось.
К возрождению Шале вернулись только в 2024-2025 годах. Проект разработали «Коневские реставрационные мастерские» по заказу музея-заповедника «Павловск». Вместе с павильоном восстановили и прилегающую территорию парка. Сейчас в здании работает Детская практическая школа садоводства и огородничества.
Статуэтки «Золотой Трезини»
О премии
Премия «Золотой Трезини», основанная в 2018 году, носит имя русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини — первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко.
«Золотой Трезини», как говорится на его сайте, присуждается за «выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства». Работы лауреатов поступают в фонды Государственного музея истории Петербурга и ежегодно экспонируются на выставке в Петропавловской крепости.
Международный совет премии возглавляет гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В состав жюри входят более 200 экспертов из 35 стран. За время существования «Золотого Трезини» на соискание наград поступило более 8000 проектов из 117 стран, сообщается на сайте премии.
Прием заявок в следующем сезоне премии начнется в феврале 2027 года. Принять участие в ней можно бесплатно.
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