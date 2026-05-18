Музыкальный театр имени Шаляпина вырастет на один этаж, но под землей (Что? Да!). Зачем это нужно — в репортаже Собака.ru

Последующие исследования показали, что для достижения одной из целей реконструкции — увеличения площади театра на 6,5 тысячи квадратных метров за счет создания подземного этажа — потребуется целый комплекс технологий, который также должен учитывать, что это объект культурного наследия и он требует внимательного отношения.

Так, чтобы углубиться на несколько метров, существующее основание здания усилили в два этапа. Сначала на глубину 21,5 метра (это сравнимо с высотой Зимнего дворца!) установили 1436 буроинъекционных свай. Затем по ним отлили железобетонные конструкции, чтобы перераспределить нагрузку со стен и перекрытий. Параллельно нарастили подошву фундамента методом джет-граутинга: под давлением около 350 атмосфер в землю закачали цементный раствор с жидким стеклом, сформировав 2306 грунтоцементных свай.

Благодаря этим решениям специалисты углубились на минус 5-7 метров, залили под театром новую плиту толщиной полметра и перешли к самому сложному этапу — пересадке 70 несущих колонн на новый фундамент. Половина работ уже позади, но пока этот процесс не завершен, заниматься обустройством сцены и этажей выше нельзя, чтобы не перегружать каркас здания, добавили в компании «ПСБ «ЖилСтрой».