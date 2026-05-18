Музыкальный театр имени Шаляпина вырастет на один этаж, но под землей (Что? Да!). Зачем это нужно — в репортаже Собака.ru

Петербургские инженеры ездят в Музыкальный театр имени Федора Шаляпина на экскурсии: их коллеги уже несколько лет отвоевывают у земли драгоценные квадратные метры, чтобы увеличить площадь здания на треть за счет создания нового этажа. Обычно такие работы проходят на большой глубине и скрыты от глаз, но не здесь. Собака.ru спустилась на пять метров под театр, а оказалась «на дне Гранд-Каньона». Показываем, как это выглядит и рассказываем, что разместят в подземном пространстве после реконструкции.
Здание в Александровском парке застало три эпохи. В царское время оно называлось Народный дом и носило имя Николая II. Ленинградцы помнят его как «Мюзик-Холл», а петербуржцы знают уже как Музыкальный театр имени Федора Шаляпина. Таблички у входа неоднократно менялись, но суть оставалась та же: три поколения горожан приходили сюда за культурным досугом, продолжая делать это и сегодня.
Народные дома в Петербурге второй половины XIX века — культурно-зрелищные клубы для представителей средней интеллигенции, мелких чиновников, студентов, солдат и рабочих. К началу XX века в городе существовало около 20 подобных учреждений. Крупнейшим среди них был Народный дом Николая II в Александровском парке.
В 1912 году к зданию пристроили Оперный зал на 2800 мест (амфитеатр на 728 кресел, 76 лож и три яруса). Здесь ставили исторические и современные пьесы, выступал великий бас Федор Шаляпин и другие звезды тогдашней сцены. Здесь же состоялись основные торжества, посвященные 300-летию Дома Романовых.
У здание сложная история строительства и перестроек, которые производили в 1920-е, 1930-е и 1960-е годы. В последний раз его капитально ремонтировали в 1980-х. После этого работы в нем проводили лишь точечно, а в 2023 году началась долгожданная и самая масштабная за последние 100 лет реконструкция.
В течение нескольких лет специалисты компании «ПСБ «ЖилСтрой» полностью обновят здание — от инженерных систем до железобетонного купола, который в свое время считался крупнейшим в Европе, — и приспособят к современному использованию.
Юлия Стрижак
директор Музыкального театра имени Федора Шаляпина
Много лет назад, когда мы впервые пришли в это здание, оно находилось в очень плохом состоянии: были протечки и подтопления — настолько серьезные, что набухали стены. Было непонятно, где источник этой проблемы, как его найти и что с ним делать.
Первым делом специалисты ограничили поступление воды, так как она мешала старту реконструкции. Без этого этапа дальнейшие работы были бы бессмысленны, объясняли в компании «ПСБ «ЖилСтрой».
Николай Слотин
начальник строительного участка
Петербург — один из самых водонасыщенных регионов России. Мы фактически строим на болоте. Здесь есть подземные реки, которым сотни лет и даже больше. Одну из них мы обнаружили под зданием — ее пришлось тампонировать, то есть заполнять специальным раствором, чтобы ограничить поступление воды.
Последующие исследования показали, что для достижения одной из целей реконструкции — увеличения площади театра на 6,5 тысячи квадратных метров за счет создания подземного этажа — потребуется целый комплекс технологий, который также должен учитывать, что это объект культурного наследия и он требует внимательного отношения.
Так, чтобы углубиться на несколько метров, существующее основание здания усилили в два этапа. Сначала на глубину 21,5 метра (это сравнимо с высотой Зимнего дворца!) установили 1436 буроинъекционных свай. Затем по ним отлили железобетонные конструкции, чтобы перераспределить нагрузку со стен и перекрытий. Параллельно нарастили подошву фундамента методом джет-граутинга: под давлением около 350 атмосфер в землю закачали цементный раствор с жидким стеклом, сформировав 2306 грунтоцементных свай.
Благодаря этим решениям специалисты углубились на минус 5-7 метров, залили под театром новую плиту толщиной полметра и перешли к самому сложному этапу — пересадке 70 несущих колонн на новый фундамент. Половина работ уже позади, но пока этот процесс не завершен, заниматься обустройством сцены и этажей выше нельзя, чтобы не перегружать каркас здания, добавили в компании «ПСБ «ЖилСтрой».
Николай Слотин
начальник строительного участка
Сейчас еще тот момент, когда в подземном этаже можно наблюдать все конструктивные слои: от бутового фундамента до буроинъекционных и грунтоцеметных свай. Этот вид условно можно сравнить с видом на дне какого-нибудь Гранд-Каньона. Увидеть это своими глазами — большая редкость. Обычно подобные работы скрыты под землей. К нам на экскурсии приезжают такие уважаемые люди, как профессор Рашид Мангушев и заведующий кафедрой геотехники СПбГАСУ Анатолий Осокин со своими студентами — для многих специалистов это уникальный опыт.
Александр Желиостов
генеральный директор «ПСБ «ЖилСтрой»
Похожий по составу комплекс работ, но с углублением до двух метров, мы проводили более 10 лет назад на другом объекте реконструкции — в Александровском дворце музея-заповедника «Царское Село». Здесь же здание театра находится в 10 метрах от Кронверского канала, что делает нашу работу еще более уникальной и технически интересной. С готовностью поделимся опытом с учебными заведениями и нашими коллегами по цеху, кому это будет полезно.
Подземный этаж решит проблему нехватки места, которая существовала в театре много лет. Условно его можно разделить на две зоны: общественную и техническую. В первой разместят гардеробы и санузлы для посетителей, а во второй — помещения для хранения костюмов и инструментов, а также оркестровую яму и два подъемника для сцены.
Наталья Баткова
главный инженер проекта
Оркестровую яму превратят в трансформируемое пространство с несколькими сценариями использования. В основном варианте она сохранит свое классическое назначение — здесь смогут разместиться до 80 артистов оркестра. Во втором случае ее будут использовать для перемещения оборудования, в третьем — для увеличения сцены. Еще есть четвертый вариант: при помощи площадок оркестровая яма сможет увеличить партер зрительного зала на три ряда.
Подобные технологии уже применяли в Мариинском-2, хотя и с рядом отличий. А вот решение, которое планируют внедрить в отделке зрительного зала, станет новшеством для театрального Петербурга. Речь об акустических материалах, которые позволят менять звучание пространства в зависимости от формата мероприятия — будь то спектакль, концерт, мюзикл или опера.
В ходе реконструкции также приспособят пространство под железобетонным куполом театра: оно получит новое — неожиданное — назначение, став залом для проведения репетиций оркестра Фабио Мастранджело.
Николай Слотин
начальник строительного участка
Диаметр купола — 32 метра, поэтому под ним довольно много места. Мы разделим его на две части: под самым сводом разместится технический блок, а ниже, в самой широкой части, появится репетиционный зал. Для этого в здание завезут около 125 тонн металла и смонтируют пять ферм, которые пройдут через все подкупольное пространство — от края до края. Затем на них зальют перекрытия. Эти же конструкции станут основой потолка: его выполнят из гипса с декоративной отделкой, так что это помещение будет не только функциональным, но и выразительным.
К открытию театра также преобразятся фасады здания, реставрация которых началась еще в прошлом году и возобновится в ближайшее время. Большую их часть уже расчистили, поврежденные фрагменты домастиковали и докомпоновали, а утраченные — воссоздали. В этом году специалистам компании «ПСБ «ЖилСтрой» предстоит восстановить лепной декор, а также основную облицовку из исторического кирпича «кабанчик».
