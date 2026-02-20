Масштабная реставрация на Невском, реконструкция «Мюзик-Холла» и что нашли в Князь-Владимирском соборе: петербургские реставраторы — о главных проектах года

Какие проекты компании должны попасть на страницы журнала Собака.ru в 2026 году?

В первую очередь это реконструкция главной сцены Музыкального театра имени Шаляпина, бывшего театра «Мюзик-Холл», в Александровском парке. В данным момент здание проходит технически сложный этап — частичную пересадку на новый фундамент с заглублением до семи метров. Это уникальная работа: подобных проектов в городе было мало. У нашей компании есть похожий опыт — в Александровском дворце, но там заглубление составляло до двух метров. В здании музтеатра этот этап планируем завершить до конца 2026 года. Параллельно на объекте идет реставрация фасада.

Второй проект — Александровский дворец в Пушкине. Сейчас он находится на финишной прямой. Мы рассчитываем, что финансирование будет достаточным, чтобы сдать вторую очередь работ к середине 2027 года. Первую очередь мы сдали еще в 2021 году — тогда после реставрации открылись 13 парадных интерьеров.

Еще я бы отметил первый корпус интерната для Академии танца Бориса Эйфмана (улица Большая Пушкарская, 9). Работы планируем завершить до 1 июня и рассчитываем, что к 1 сентября здание откроет свои двери. Проект важный и нужный — учебному заведению не хватает места для размещения учеников. Второй корпус, расположенный по соседству (улица Большая Пушкарская, 7), — это апартаменты для артистов и преподавателей. Работы на этом объекте планируем завершить летом 2027 года.

Кроме того, наша компания участвует в реновации территории яхт-клуба на Петровском острове. Мы проектируем два памятника архитектуры. Первый — деревянный дом нефтепромышленника Ропса, где раньше размещалась администрация яхт-клуба, а в будущем откроют музей. Второй — главное здание яхт-клуба, построенное к Олимпиаде 1980 года. Оба сооружения будут сохранены и приспособлены под современное использование без утраты исторической функции.