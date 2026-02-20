Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
Реставрации

Поделиться:

Масштабная реставрация на Невском, реконструкция «Мюзик-Холла» и что нашли в Князь-Владимирском соборе: петербургские реставраторы — о главных проектах года

Какие памятники архитектуры Петербурга восстановят в 2026-м и в ближайшие годы, как сегодня складывается диалог с городскими властями и какой будет реставрация в Петербурге будущего? Собака.ru спросила об этом руководителей и ведущих специалистов восьми компаний, которые занимаются сохранением культурного наследия, и публикует вторую часть интервью. 

Александр Желиостов

генеральный директор ООО «ПСБ «ЖилСтрой»
Петр Щедрин

технический директор ООО «Возрождение Петербурга»
Владимир Наумов

начальник производственно-технического отдела ООО «МОДУЛЬ»
Дмитрий Матюшкин

генеральный директор ООО «МАТИС»
Исторические фасады Петропавловской крепости
Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Исторические фасады Петропавловской крепости 

Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»
Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Александр Желиостов

генеральный директор ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Какие проекты компании должны попасть на страницы журнала Собака.ru в 2026 году?

В первую очередь это реконструкция главной сцены Музыкального театра имени Шаляпина, бывшего театра «Мюзик-Холл», в Александровском парке. В данным момент здание проходит технически сложный этап — частичную пересадку на новый фундамент с заглублением до семи метров. Это уникальная работа: подобных проектов в городе было мало. У нашей компании есть похожий опыт — в Александровском дворце, но там заглубление составляло до двух метров. В здании музтеатра этот этап планируем завершить до конца 2026 года. Параллельно на объекте идет реставрация фасада. 

Второй проект — Александровский дворец в Пушкине. Сейчас он находится на финишной прямой. Мы рассчитываем, что финансирование будет достаточным, чтобы сдать вторую очередь работ к середине 2027 года. Первую очередь мы сдали еще в 2021 году — тогда после реставрации открылись 13 парадных интерьеров.

Еще я бы отметил первый корпус интерната для Академии танца Бориса Эйфмана (улица Большая Пушкарская, 9). Работы планируем завершить до 1 июня и рассчитываем, что к 1 сентября здание откроет свои двери. Проект важный и нужный — учебному заведению не хватает места для размещения учеников. Второй корпус, расположенный по соседству (улица Большая Пушкарская, 7), — это апартаменты для артистов и преподавателей. Работы на этом объекте планируем завершить летом 2027 года.

Кроме того, наша компания участвует в реновации территории яхт-клуба на Петровском острове. Мы проектируем два памятника архитектуры. Первый — деревянный дом нефтепромышленника Ропса, где раньше размещалась администрация яхт-клуба, а в будущем откроют музей. Второй — главное здание яхт-клуба, построенное к Олимпиаде 1980 года. Оба сооружения будут сохранены и приспособлены под современное использование без утраты исторической функции.

Ход работ в музыкальном театре имени Шаляпина
Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Ход работ в музыкальном театре имени Шаляпина 

Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»
Фото предоставлены ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Среди проектов, реализованных в 2025 году, отмечу уникальную реставрацию гранитного фасада Петропавловской крепости. В рамках благотворительности мы также обустроили новое место для полуденного выстрела, временно перенеся орудия с Нарышкина на Государев бастион. Еще один завершенный проект — реставрация и приспособление под современное использование особняка Кочубея (Конногвардейский бульвар, 7), где разместилось петербургское представительство Генеральной прокуратуры РФ. 

Сегодня многие компании говорят о своей просветительской миссии. Есть ли она у вас? Расскажите об одной инициативе, которой вы особенно гордитесь.

Считаем своей обязанностью участие в сохранении традиций ленинградской школы реставрации и передачу знаний от старшего поколения молодым специалистам. В прошлом году для этого в ПГУПСе при поддержке Союза реставраторов Петербурга была создана специализированная кафедра по подготовке новых кадров. Наша компания поддержала инициативу: несколько сотрудников участвуют в образовательном проекте, который пока финансируется вне бюджета. 

Какой вы видите реставрацию в Петербурге будущего — скажем, через
10–20 лет?

Самое главное, чтобы реставрация в Петербурге была, развивалась и чувствовала себя лучше, чем сегодня. Для этого нужны сильные специалисты, которые горят этим делом, а также готовы работать, учиться и передавать свой опыт. Важно и то, чтобы петербургская реставрация оставалась достойным примером того, как нужно относиться к культурному наследию — не только в России, но и на международном уровне.

Исторический фасад дома Палкина
Инна Метелькова / Собака.ru

Исторический фасад дома Палкина 

Инна Метелькова / Собака.ru

Петр Щедрин

технический директор ООО «Возрождение Петербурга»

Какие проекты компании должны попасть на страницы журнала Собака.ru в 2026 году?

Мы будем работать с фасадами дома Демидовых (Невский проспект, 54), дома Александровского (Невский проспект, 63), а также дома, где в начале XX века размещался ресторан «Палкинъ» (Владимирский проспект, 1/47, литера Б).

Все эти здания индивидуальны по времени постройки, перестроек и истории бытования. Так, на фасаде дома Демидовых ранее располагались скульптуры, утраченные в конце 1940-х годов. Нам предстоит восполнить утраченное убранство по сохранившимся фотографиям. Отдельные элементы — головы, руки, детали одежды — придется лепить по несколько раз, чтобы максимально точно воссоздать каждую фигуру.

Мы также планируем завершить реставрацию музея Шаляпина (улица Графтио, 2б, литера А), над которым работали семь лет. А в Пушкине — противоаварийные работы на даче Юсуповой. К концу года после нашей реставрации также откроется фасад колокольни Спаса на Крови. 

Исторический фасад дома Александровского
Инна Метелькова / Собака.ru

Исторический фасад дома Александровского

Инна Метелькова / Собака.ru

Сегодня многие компании говорят о своей просветительской миссии. Есть ли она у вас? Расскажите об одной инициативе, которой вы особенно гордитесь.

Наша компания сотрудничает с музеем «Миссия — реставратор» при средней школе № 376: помогает с наполнением экспозиции и сбором сведений о ключевых этапах развития реставрационного дела. Этим начинанием мы особенно гордимся. 

Как сегодня складываются отношения реставраторов с властью? В чем диалог уже выстроен, а в чем нет?

Я считаю, что сейчас диалог с руководством города налажен. Это видно по реставрационным инициативам и программам, которые поддерживаются на уровне администрации Петербурга. 

Назовите один реставрационный проект у коллег, который особенно запомнился вам в последнее время. Чем именно он вас зацепил? 

В силу высокой нагрузки не получается общаться с коллегами по цеху. О других проектах узнаем из СМИ. Это, к слову, еще одна животрепещущая тема — информационный голод в реставрационной среде: до профессионального сообщества почти не доходит узкоспециализированная информация.

Какой вы видите реставрацию в Петербурге будущего – скажем, через 10-20 лет?

В реставрации станет больше научного подхода, чем раньше. Также изменится материаловедение, а вместе с ним — и технологический подход к сохранению объектов культурного наследия. При этом часть реставрационных процессов упростится. 

Реставрация внутри Владимирского собора
Фото предоставлено ООО «МОДУЛЬ»

Реставрация внутри Владимирского собора 

Владимир Наумов

начальник производственно-технического отдела ООО «МОДУЛЬ»

Какие проекты компании должны попасть на страницы журнала Собака.ru в 2026 году?

Во-первых, реставрация Владимирского собора (Владимирский проспект, 20). Сейчас мы вышли на завершающий этап: работаем с двумя часовнями и оградой. Ранее были восстановлены кровля и фасады.

Во-вторых, Князь-Владимирский собор (улица Блохина, 26), который на реставрации уже третий год. Сейчас мы занимаемся паркетным полом в молельном зале. В ходе работ на этом объекте было обнаружено его историческое основание — несущие конструкции из бревен диаметром 300–400 мм, дошедшие до нас с петровских времен! Нам удалось их сохранить, поэтому они продолжат служить памятнику. Ранее также отреставрировали интерьеры южного нефа, большого и двух малых куполов храма.

Третий проект — реставрация и ремонт фасадов дома Трейберга (Невский проспект, 11/2, литера А). Мы будем заниматься этим объектом еще несколько лет, а вот реставрацию Владимирского и Князь-Владимирского соборов планируем завершить уже в этом году.

Реставрация внутри Владимирского собора
Фото предоставлено ООО «МОДУЛЬ»

Реставрация внутри Владимирского собора 

Сегодня многие компании говорят о своей просветительской миссии. Есть ли она у вас? Расскажите об одной инициативе, которой вы особенно гордитесь.

Просветительская работа для нас прежде всего связана с подготовкой кадров. По просьбе учебных заведений и по собственной инициативе мы принимаем студентов старших курсов на практику: они обучаются в мастерских вместе с нашими специалистами, а лучшие получают работу в компании. Кроме того, мы организуем экскурсии на объектах реставрации для школ, сотрудничаем с архивами и Союзом реставраторов Петербурга, участвуем в профильных выставках и общественных работах на памятниках и кладбищах. 

Как сегодня складываются отношения реставраторов с властью? В чем диалог уже выстроен, а в чем нет?

Мы работаем по государственным контрактам, поэтому у нас выстроен диалог со всеми участниками процесса — заказчиком, КГИОПом и другими госструктурами. Бывают разные ситуации, но это рабочие моменты. 

Назовите один реставрационный проект у коллег, который особенно запомнился вам в последнее время.

Мы не смотрим по сторонам — заняты своей работой.

Какой вы видите реставрацию в Петербурге будущего — скажем, через 10–20 лет?

Безусловно, работы по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия будут продолжаться. Методики ведения реставрационных работ будут учитывать опыт предыдущих поколений реставраторов, физические свойства новых материалов, климатические изменения и общую картину развития Северной столицы.

Исторический фасад дома Бажанова
Фото предоставлены ООО «МАТИС»

Исторический фасад дома Бажанова

Фото предоставлены ООО «МАТИС»

Дмитрий Матюшкин 

генеральный директор ООО «МАТИС»

Какие проекты компании должны попасть на страницы журнала Собака.ru в 2026 году?

Реставрация фасадов дома Бажанова (улица Марата, дом 72) и дома Афанасьева (Пушкинская улица, дом 17). Это уникальные здания с большим объемом архитектурных, декоративных и художественных элементов высокой степени сложности.

В доме Бажанова была проделана большая работа с керамической плиткой, которой отделаны фасады: чтобы попасть в исторический голубой цвет, мы сделали порядка трехсот, если не больше, образцов! На этом же объекте работаем с уникальными оконными заполнениями со сферическими, изогнутыми стеклами, дубовыми дверными заполнениями, а также со шпинголетами, козырьками, балконами, рамами и другими архитектурными деталями, в которых воплощена красота этого здания.

С доходным домом Афанасьева немного проще, хотя и не менее интересно: там большой объем лепных элементов и штукатурных работ. Оба проекта планируем завершить в этом году.

Сегодня многие компании говорят о своей просветительской миссии. Есть ли она у вас? Расскажите об одной инициативе, которой вы особенно гордитесь.

Мы регулярно проводим экскурсии — самостоятельно или совместно с другими проектами, например, с «Открытым городом». К нам на мастер-классы также приходят студенты и преподаватели СПбГАСУ. Кроме того, участвуем в выставках — например, на ВДНХ. Формат уже отработан: посетители набивают простой рисунок на металле под присмотром наших специалистов. Эта программа пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. 

Исторические фасады дома Афанасьева
Фото предоставлены ООО «МАТИС»

Исторические фасады дома Афанасьева

Фото предоставлены ООО «МАТИС»

Как сегодня складываются отношения реставраторов с властью? В чем диалог уже выстроен, а в чем нет?

Реставраторы отмечают важность городских программ по восстановлению фасадов многоквартирных домов — объектов культурного наследия, а также восстановления зданий на Невском проспекте. Для Петербурга, где исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО, государственная поддержка в этой сфере имеет первостепенное значение: она позволяет вернуть архитектурным шедеврам их подлинный блеск, утраченный в прошлом веке. 

В последнее время мы также видим заинтересованность со стороны частного инвестора, что не может не радовать. Есть общее понимание: архитектура Петербурга — мощный магнит для туризма, культуры и бизнеса. Чем бережнее мы относимся к исторической застройке, тем больше выигрывает город, ведь сохранение культурного наследия — общее дело, в котором важен вклад каждого. 

Назовите один реставрационный проект у коллег, который особенно запомнился вам в последнее время.

Я бы назвал реставрацию здания консерватории имени Римского-Корсакова (Театральная площадь, 3). В последнее время проектов подобного масштаба почти не было. В достаточно сжатые сроки выполнить такой объем сложнейших, уникальных работ — это достойно уважения. Поэтому хочется сказать коллегам спасибо.

Какой вы видите реставрацию в Петербурге будущего — скажем, через 10–20 лет?

Реставрация в Петербурге должна оставаться такой, какой она была в момент формирования реставрационной школы в послевоенные годы. Технологии работы с лепными, выкладными, резными и скульптурными элементами не изменятся: они всегда будут выполняться по одним и тем же принципам. Основная задача реставрации тоже останется прежней — сохранить памятник в том виде, в котором он был создан. При этом приспособление объектов культурного наследия к современному использованию — тоже очень важная часть работы в новых реалиях. Думаю, что именно в этом направлении особенно интенсивно будут развиваться новые технологии. 

Редакция Собака.ru благодарит Союз реставраторов Петербурга за помощь в подготовке материала

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: