Музей-заповедник «Старая Ладога» стал победителем IX Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Восстановление церкви Святого Георгия признали лучшим российским реализованным проектом реставрации здания религиозного назначения. Об этом Собаке.ru сообщили в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.
Работы проходили в 2024–2025 годах. Специалисты компании «Возрождение Петербурга» под руководством Петра Щедрина (лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» – 2025) обновили фасады и кровлю, укрепили историческую кладку стен, отреставрировали окна и дверные проемы, восстановили крест и его крепления. Архитектором проекта выступил Сергей Лалазаров.
Это уже второй «Золотой Трезини», которым отмечено восстановление церкви. В 2024 году музей и реставраторы получили награду «За продолжение и развитие традиций ленинградской школы реставрации».
Церковь Святого Георгия – памятник древнерусской архитектуры домонгольского периода. Внутри сохранилось около 130 квадратных метров фресок XII века, созданных византийско-русской артелью мастеров. Среди них – «Чудо Георгия о змие» с необычной трактовкой сюжета: святой не убивает чудовище, а сопровождает царевну Елисаву, которая ведет его на поясе.
В девятом сезоне премии участвовали 1520 проектов из 49 стран и территорий. В шорт-лист вошли 75 работ из 16 государств.
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