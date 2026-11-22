Работы проходили в 2024–2025 годах. Специалисты компании «Возрождение Петербурга» под руководством Петра Щедрина (лауреата премии Собака.ru «Петербург будущего» – 2025⁠) обновили фасады и кровлю, укрепили историческую кладку стен, отреставрировали окна и дверные проемы, восстановили крест и его крепления. Архитектором проекта выступил Сергей Лалазаров.

Это уже второй «Золотой Трезини», которым отмечено восстановление церкви. В 2024 году музей и реставраторы получили награду «За продолжение и развитие традиций ленинградской школы реставрации».