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Реставрации

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Где именно в «Крестах» откроют музей, гостиницы с ресторанами и спа, раскрыл Смольный

Бывшие корпуса СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной превратят в гостиничные пространства с ресторанами, спа-комплексом и музеем. Как именно распределят новые функции между двумя главными зданиями исторического комплекса, стало известно из актов историко-культурных экспертиз, опубликованных на сайте Комитета по охране памятников.

Рендер: пресс-служба администрации Петербурга

В северо-западном корпусе (литера Е3) музей разместят в подвале вместе с кухней, офисными и служебными помещениями. Там же оборудуют часть гостиничных номеров. На первом этаже появятся ресторан, тренажерный зал, общественные пространства и комнаты для постояльцев. Еще три этажа полностью отдадут под отель.

Второй корпус (литера Е1), расположенный ближе к Неве, тоже приспособят под гостиницу. В его подвале обустроят спа, кухню, склады и технические помещения. Первый этаж займут ресторан, гостиничные номера и общие зоны, а на втором, третьем и четвертом этажах разместят преимущественно комнаты для гостей. Попасть в отель можно будет через дополнительный вестибюль. Для перемещения между этажами предусмотрены как существующие, так и новые лестницы, а также лифты.

Рендер: предоставлен пресс-службой «КВС»

Преобразованием «Крестов» в туристический кластер занимается компания «КВС», которая купила комплекс в феврале 2025 года. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. Помимо спа-комплекса, видового ресторана, музея и театра под открытым небом, план обновления территория включает создание причала «Кресты» для прогулочных теплоходов и строительство подземного пешеходного перехода через Арсенальную набережную. В декабре 2025 года девелопер говорил, что планирует вложить в проект около 15 млрд рублей, а завершить его — за пять лет.

Официально бывший СИЗО закрыли на реставрацию в начале сентября. Тогда же Смольный показал первые рендеры музея, который займет весь подземный этаж в луче креста №1. В начале ноября застройщик рассказал, что второй музей в «Крестах» появится под открытым небом. Его изображениями делилась Собака.ru.

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