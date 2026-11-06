Где именно в «Крестах» откроют музей, гостиницы с ресторанами и спа, раскрыл Смольный

В северо-западном корпусе (литера Е3) музей разместят в подвале вместе с кухней, офисными и служебными помещениями. Там же оборудуют часть гостиничных номеров. На первом этаже появятся ресторан, тренажерный зал, общественные пространства и комнаты для постояльцев. Еще три этажа полностью отдадут под отель.

Второй корпус (литера Е1), расположенный ближе к Неве, тоже приспособят под гостиницу. В его подвале обустроят спа, кухню, склады и технические помещения. Первый этаж займут ресторан, гостиничные номера и общие зоны, а на втором, третьем и четвертом этажах разместят преимущественно комнаты для гостей. Попасть в отель можно будет через дополнительный вестибюль. Для перемещения между этажами предусмотрены как существующие, так и новые лестницы, а также лифты.