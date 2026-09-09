Бывшую тюрьму «Кресты» закрыли на реставрацию

Помимо гостиничного комплекса, в «Крестах» появится музей. Его первые рендеры представила пресс-служба Смольного. Также на территории бывшей тюрьмы разместят спа-комплекс, видовой ресторан и музей, театр под открытым небом, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами, а также тематические «острова памяти». При этом историческая архитектура комплекса останется основой будущего пространства, отмечают власти.

Проект также предполагает создание причала «Кресты» для прогулочных теплоходов и строительство подземного пешеходного перехода через Арсенальную набережную. Накануне ее участок у комплекса перекрыли для транспорта на следующие два года.

«КВС» приобрела «Кресты» в феврале 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. В январе этого года 15 зданий комплекса получили статус региональных памятников архитектуры. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. На строительство «КВС» планировала потратить 15 млрд рублей, а завершить его в течение пяти лет. Айдентику будущего пространства разрабатывала студия Артемия Лебедева. Официальный логотип представили на ПМЭФ-2026.