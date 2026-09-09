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Реставрации

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Бывшую тюрьму «Кресты» закрыли на реставрацию

Исторический комплекс «Кресты» на Арсенальной набережной начали реставрировать, сообщил Смольный. До начала сентября по территории проводили экскурсии, а теперь ее официально закрыли для посетителей. На сегодня Комитет по охране памятников (КГИОП) согласовал работы во входном здании с квартирами надзирателей, домах для надзирателей, зданиях бани и прачечной.

Первые рендеры музея, который разместят в «Крестах»
Пресс-служба администрации Петербурга

Первые рендеры музея, который разместят в «Крестах»

Пресс-служба администрации Петербурга
Территория комплекса после реставрации
Пресс-служба администрации Петербурга

Территория комплекса после реставрации

Пресс-служба администрации Петербурга

Помимо гостиничного комплекса, в «Крестах» появится музей. Его первые рендеры представила пресс-служба Смольного. Также на территории бывшей тюрьмы разместят спа-комплекс, видовой ресторан и музей, театр под открытым небом, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами, а также тематические «острова памяти». При этом историческая архитектура комплекса останется основой будущего пространства, отмечают власти.

Проект также предполагает создание причала «Кресты» для прогулочных теплоходов и строительство подземного пешеходного перехода через Арсенальную набережную. Накануне ее участок у комплекса перекрыли для транспорта на следующие два года.

«КВС» приобрела «Кресты» в феврале 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. В январе этого года 15 зданий комплекса получили статус региональных памятников архитектуры. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. На строительство «КВС» планировала потратить 15 млрд рублей, а завершить его в течение пяти лет. Айдентику будущего пространства разрабатывала студия Артемия Лебедева. Официальный логотип представили на ПМЭФ-2026.

Таких «Крестов» вы уже не увидите! Показываем закрытые карцеры, «камеру Бродского» и дворик заключенных (сюда не водят экскурсии!) в последний раз

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