У «Крестов» появится причал для прогулочных теплоходов

По оценкам строительного холдинга, после обновления и преобразования исторического комплекса в общественное пространство с гостиницами, ресторанами и музеем его посещаемость составит около 1 млн человек в год.

«КВС» приобрел «Кресты» весной 2025 года за 1,136 млрд рублей. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником, его передадут на государственную экспертизу к осени 2026 года. А пока по территории водят экскурсии — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье. Одновременно над фирменным стилем будущего общественного пространства работает студия Артемия Лебедева.