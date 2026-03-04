У «Крестов» появится причал для прогулочных теплоходов

Собственник бывшей тюрьмы — строительный холдинг «КВС» — ведет переговоры с городскими властями о создании стоянки для судов на Арсенальной набережной. Если сторонам удастся договориться, петербуржцы и туристы смогут добираться до исторического комплекса по воде.
Анжелика Альшаева
коммерческий директор группы компаний «КВС», лауреат премии «Женщины меняют Петербург»-2026
Сейчас идут непростые согласования. Мы считаем, что в Петербурге, где Нева течет через весь город, не использовать это сумасшедшее преимущество и не развивать его — неправильно. Думаю, что будет возможно расширить активные водные маршруты и в сторону Смольного.
По оценкам строительного холдинга, после обновления и преобразования исторического комплекса в общественное пространство с гостиницами, ресторанами и музеем его посещаемость составит около 1 млн человек в год.
«КВС» приобрел «Кресты» весной 2025 года за 1,136 млрд рублей. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником, его передадут на государственную экспертизу к осени 2026 года. А пока по территории водят экскурсии — эксклюзивное право на их проведение получил Дом культуры Льва Лурье. Одновременно над фирменным стилем будущего общественного пространства работает студия Артемия Лебедева.
