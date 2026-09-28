Финляндия у нас дома: вокруг Петербурга до сих пор есть 400-летние приходы лютеран и кирхи при них. Как и зачем это нужно увидеть? Кто там собирается сегодня?

В начале был кирхинг

«Любое понятие появляется тогда, когда ему находится определение. Первое, что Бог поручает человеку — дать имена животным. Адам говорит: "Вот ты с иголками будешь ежик, а ты с рогами — баран". Кирхинг существовал всегда, мы лишь дали ему название», — начинает экскурсию Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе, а по совместительству — наш проводник в этом путешествии.

По его словам, первая лютеранская община появилась в районе современного поселка Левашово в 1611 году, то есть 415 лет назад. В те времена и еще несколько столетий после приход служил местом, где собирались верующие, и одновременно — территориальной единицей, объединяющей вокруг себя десятки деревень. Лютеранин был привязан к нему так же, как мы к поликлинике: с момента рождения и до самой смерти.

Поскольку среди прихожан были представители разных народов, лютеранская церковь неизбежно впитывала их быт и традиции, поэтому ее можно читать как учебник истории, но написанный не на бумаге, а в камне. «Кирхи юга Ленинградской области — заключает Раскатов, — построили уже при русских царях, но это в первую очередь памятники архитектуры финнов, эстонцев и немцев, которые жили здесь на протяжении веков до и после основания Петербурга».