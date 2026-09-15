В Павловском дворце начинается (первая за почти 20 лет!) реставрация фасадов и крыш

В Павловском дворце начнется капитальный ремонт и реставрация фасадов и крыш корпусов №1 и 7. Конкурс на работы выиграла «М.Г. Прайват Реконстракшн», проект уже согласован КГИОП. Завершить восстановление памятника архитектуры планируют к октябрю 2027 года. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе компании-подрядчика.
Работы охватят все здание дворца — от гидроизоляции фундаментов и отмостки до фасадов, стропильной системы и кровли. Фасады дворца, за исключением отдельных участков, не реставрировали почти 20 лет.
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г.Прайват Реконстракшн»
На фасадах мы будем работать с кирпичной кладкой и штукатуркой, колоннами, декором из гипса и бетона, известняком, известковым туфом и гранитом, а также металлическим декором, в том числе с позолотой. За лаконичностью фасадов Павловского дворца скрывается сложная работа.
Отдельное внимание уделят крупным композициям на фронтонах и аттиках. Их воссоздали после Великой Отечественной войны из бетона, поэтому сейчас реставраторам предстоит проверить и восстановить не только поверхность, но и скрытые крепления, стыки и соединения.
Крышу также ждут серьезные работы: здесь отремонтируют водоотведение, утеплят чердачное перекрытие, восстановят стропильную систему и заменят кровельное покрытие. Параллельно с реставрацией корпусов №1 и 7 компания продолжает проектировать работы на фасадах и крышах остальных зданий Павловского дворца.
Подрядчик отмечает, что до начала работ памятник находился в тяжелом состоянии: конструкции были поражены влагой, стропильная система требовала серьезного ремонта, отделка и лепной декор с многочисленными разрушениями.
Отреставрированный павильон «Три Грации»
Для «М.Г. Прайват Реконстракшн» это не первая работа в Павловске. В 2024–2025 годах компания завершила реставрацию павильона «Три грации» — одного из последних произведений архитектора Чарльза Камерона. Памятник находился в тяжелом состоянии: конструкции пострадали от влаги, стропильная система требовала ремонта, а отделка и лепной декор имели многочисленные разрушения. Тогда специалисты усилили основание здания и устроили гидроизоляцию, отреставрировали фасады, каменную облицовку, декоративные элементы и кровлю.
В Петербурге этот подрядчик реставрации известен благодаря работе и с другими памятниками архитектуры. Среди них — деревянная дача в Парголове, усадьба Елисеевых, и дом Фогт и Попова. Также компания разрабатывала проект восстановления корпуса №17 в «Новой Голландии».
Комментарии (0)