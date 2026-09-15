В Павловском дворце начинается (первая за почти 20 лет!) реставрация фасадов и крыш

Отдельное внимание уделят крупным композициям на фронтонах и аттиках. Их воссоздали после Великой Отечественной войны из бетона, поэтому сейчас реставраторам предстоит проверить и восстановить не только поверхность, но и скрытые крепления, стыки и соединения.

Крышу также ждут серьезные работы: здесь отремонтируют водоотведение, утеплят чердачное перекрытие, восстановят стропильную систему и заменят кровельное покрытие. Параллельно с реставрацией корпусов №1 и 7 компания продолжает проектировать работы на фасадах и крышах остальных зданий Павловского дворца.

Подрядчик отмечает, что до начала работ памятник находился в тяжелом состоянии: конструкции были поражены влагой, стропильная система требовала серьезного ремонта, отделка и лепной декор с многочисленными разрушениями.