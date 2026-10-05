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Реставрации

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Кирху святой Марии Магдалины в Приморске отреставрируют под концертный зал на сотни мест

О начале реставрации бывшего здания лютеранской церкви, которое признано региональным памятником архитектуры, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. После восстановления в кирхе, выполненной в стиле северного модерна, откроется концертно-выставочный центр на 300 посадочных мест, заявил чиновник.

Инна Метелькова / Собака.ru
Инна Метелькова / Собака.ru

По словам Дрозденко, реставрация предполагает восстановление фасадов, кровли, башни и интерьеров. Проект восстановления кирхи одобрили в июле прошлого года. Как сообщал тогда губернатор, начать реставрацию должны были до конца 2025-го.

Также чиновник писал, что кровлю и стропильную систему башни заменят полностью, а конструкции XX века в интерьерах демонтируют. Кроме того, в правительстве региона обещали отреставрировать по архивным материалам кафедру, а также раскрыть и осветить своды внутреннего помещения.

Лютеранскую кирху святой Марии Магдалины построили по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1904 году. С 1996 года в здании церкви работает краеведческий музей, где проводят выставки и экскурсии, а также научные конференции.

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