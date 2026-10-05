Кирху святой Марии Магдалины в Приморске отреставрируют под концертный зал на сотни мест

По словам Дрозденко, реставрация предполагает восстановление фасадов, кровли, башни и интерьеров. Проект восстановления кирхи одобрили в июле прошлого года. Как сообщал тогда губернатор, начать реставрацию должны были до конца 2025-го.

Также чиновник писал, что кровлю и стропильную систему башни заменят полностью, а конструкции XX века в интерьерах демонтируют. Кроме того, в правительстве региона обещали отреставрировать по архивным материалам кафедру, а также раскрыть и осветить своды внутреннего помещения.

Лютеранскую кирху святой Марии Магдалины построили по проекту архитектора Йозефа Стенбека в 1904 году. С 1996 года в здании церкви работает краеведческий музей, где проводят выставки и экскурсии, а также научные конференции.