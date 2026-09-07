Участок Арсенальной набережной у «Крестов» перекроют на два года

Рядом находится бывшая тюрьма «Кресты». После реставрации на ее территории планируют открыть отель со спа-комплексом, видовой ресторан, музей, театр под открытым небом, гастрономическую улицу и пешеходный променад с арт-объектами. Сроки закрытия «Крестов» и этапы работ в компании «КВС», которая занимается проектом, обещает назвать позже.

«КВС» приобрела «Кресты» весной 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. Айдентику будущего пространства разрабатывала студия Артемия Лебедева. Официальный логотип представили на ПМЭФ-2026.

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