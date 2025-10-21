Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Корректировку проекта новой сцены МДТ одобрила Главгосэкспертиза

Новая сцена появится на Звенигородской улице и будет рассчитана на 675 зрительских мест. В пространстве планируют использовать инновационные, в том числе уникальные решения. Из-за этого необходимо уточнять и корректировать отдельные параметры на разных стадиях реализации проекта, уточнили в ведомстве.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Положительное заключение Главгосэкспертизы получили корректировки в архитектурно-планировочных решения проекта новой сцены Академического Малого Драматического Театра — Театра Европы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В частности, на повторную экспертизу в рамках экспертного сопровождения были представлены изменения в технико-экономических показателях и архитектурно-планировочных решениях. Они вносились в связи с дополнительной оценкой строительного объема и площади здания театра, изменением его архитектурной планировки», — отметила главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Также актуализировали техзадание на театральные технологии, решения в части сценической механики, благоустройства и ряд иных решений.

В начале 2025 года сообщали, что новую сцену МДТ пообещали построить к концу 2026 года. Театр Европы должен обзавестись новой площадкой в центре города через два года. До 30 марта власти должны подготовить поэтапный график работ, согласованный с театром. Он будет включать спецификацию по звуковому, световому и иному оборудованию.

В августе 2025 года стало известно, что проект новой сцены МДТ одобрили в Главгосэкспертизе. Новая сцена Малого драматического театра появится на Звенигородской улице, 7. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: