Корректировку проекта новой сцены МДТ одобрила Главгосэкспертиза

Положительное заключение Главгосэкспертизы получили корректировки в архитектурно-планировочных решения проекта новой сцены Академического Малого Драматического Театра — Театра Европы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В частности, на повторную экспертизу в рамках экспертного сопровождения были представлены изменения в технико-экономических показателях и архитектурно-планировочных решениях. Они вносились в связи с дополнительной оценкой строительного объема и площади здания театра, изменением его архитектурной планировки», — отметила главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Также актуализировали техзадание на театральные технологии, решения в части сценической механики, благоустройства и ряд иных решений.

В начале 2025 года сообщали, что новую сцену МДТ пообещали построить к концу 2026 года. Театр Европы должен обзавестись новой площадкой в центре города через два года. До 30 марта власти должны подготовить поэтапный график работ, согласованный с театром. Он будет включать спецификацию по звуковому, световому и иному оборудованию.

В августе 2025 года стало известно, что проект новой сцены МДТ одобрили в Главгосэкспертизе. Новая сцена Малого драматического театра появится на Звенигородской улице, 7. Завершить строительство планируют в 2027 году.