Новую сцену МДТ пообещали построить к концу 2026 года

«Сегодня главная задача – окончательное согласование проекта, в том числе технических, строительных, технологических вопросов, а также заход в экспертизу и ее получение», — цитирует Валентину Матвиенко пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов заявил, что городские власти со своей стороны оперативно согласовали все проектные решения, которые касаются сохранения культурно-исторического наследия.

Новая сцена МДТ будет иметь два зала на 600 и 75 мест, что позволит представлять зрителям как классические, так и экспериментальные постановки. На нынешней стадии строительства первоочередное внимание уделяется акустике новых помещений – она должна соответствовать самым высоким современным требованиям. Весной 2022-го Смольный согласовал архитектурно-градостроительный облик объекта. Судя по материалам, высота здания превысит 28 метров.